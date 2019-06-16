在最新发布的片段中，X战警顺利完成危险的太空任务回到地球，受到X教授以及所有变种人学员的欢迎。然而魔形女却对X教授提出了质疑

在最新发布的片段中，X战警顺利完成危险的太空任务回到地球，受到X教授以及所有变种人学员的欢迎。然而魔形女却对X教授提出了质疑，她认为X教授因为自负与名利不惜让X战警去冒险，以求获得人类的认可与信任；X教授则认为这种牺牲对于变种人的生存十分必要。魔形女不仅颇为不满地直言忘记X教授上一次为X战警冒险是什么时候，更霸气开怼“每次都要我们女人来替你们男人善后，不如考虑将名字改为X女警吧。”两人的理念产生了巨大的冲突，最终不欢而散。

在《X战警：黑凤凰》中，X战警大家庭面临到前所未有的分裂与危机，这与X教授不无关系——当他无视魔形女的疑虑，让团队进入太空执行救援任务时，琴·葛蕾被凤凰之力附体的命运似乎就已经注定了。





而当琴了解到X教授擅自在她脑中设置了障碍，阻止她想起过去的悲惨真相，这让她感到被背叛，也进一步加剧了暴力倾向。在谈到X教授在这部电影中性格与行为的变化时，詹姆斯·麦卡沃伊坦言X教授忘记了自己最初的准则：“他一直为自己辩护，认为自己的所作所为没有违背自己设立的准则，但他却忘记了自己这些准则之所以设立，就是为了保护那些他关心在乎的人，他已经把自己置于这一切之上了。”















