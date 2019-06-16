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《X战警：黑凤凰》新片段 魔形女质问X教授

“每次都是我们善后，不如将名字改为X女警”

2019-06-16 07:01:21 来源：Mtime时光网

在最新发布的片段中，X战警顺利完成危险的太空任务回到地球，受到X教授以及所有变种人学员的欢迎。然而魔形女却对X教授提出了质疑
　　时光网讯 由美国二十世纪福斯公司出品，美国漫威影业公司联合出品的超级英雄大片《X战警：黑凤凰》正在全国火热上映中。影片今日发布一支“X女战警”片段，对于是否该让X战警冒险拯救人类以换取变种人生存空间，X教授与魔形女产生巨大分歧，这也为X战警日后的分崩离析埋下了祸根。《X战警》系列20年最高潮一战还在上演，现在走进影院，全体变种人终极命运等你见证。
 
　　在最新发布的片段中，X战警顺利完成危险的太空任务回到地球，受到X教授以及所有变种人学员的欢迎。然而魔形女却对X教授提出了质疑，她认为X教授因为自负与名利不惜让X战警去冒险，以求获得人类的认可与信任；X教授则认为这种牺牲对于变种人的生存十分必要。魔形女不仅颇为不满地直言忘记X教授上一次为X战警冒险是什么时候，更霸气开怼“每次都要我们女人来替你们男人善后，不如考虑将名字改为X女警吧。”两人的理念产生了巨大的冲突，最终不欢而散。
 
　　在《X战警：黑凤凰》中，X战警大家庭面临到前所未有的分裂与危机，这与X教授不无关系——当他无视魔形女的疑虑，让团队进入太空执行救援任务时，琴·葛蕾被凤凰之力附体的命运似乎就已经注定了。

　　而当琴了解到X教授擅自在她脑中设置了障碍，阻止她想起过去的悲惨真相，这让她感到被背叛，也进一步加剧了暴力倾向。在谈到X教授在这部电影中性格与行为的变化时，詹姆斯·麦卡沃伊坦言X教授忘记了自己最初的准则：“他一直为自己辩护，认为自己的所作所为没有违背自己设立的准则，但他却忘记了自己这些准则之所以设立，就是为了保护那些他关心在乎的人，他已经把自己置于这一切之上了。”





   编辑：汀

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关键词： X战警：黑凤凰 片段
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