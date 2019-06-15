2019-06-15 17:12:05 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：昆汀·塔伦蒂诺
主演：莱昂纳多·迪卡..
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怒弑皮尔斯qi之母
16分钟前
感谢你进来暑期档当八佰的炮灰，1千万票房拿去吧，昆丁大导演一定开心吧！
笑着的伤疤
17分钟前
还是那句话：求别删减
蕉之自由
26分钟前
《安娜》什么时候定档？
麦喀士主义哲学
27分钟前
敢在保护月上映昆汀的电影，而且如果还是无删减的话，敬你是条汉子！
万达用户_24871071
47分钟前
确实惊喜啊！！但求别删减啊！！！
时光網草映轩
50分钟前
今年暑期真的没有保护了
爱笑的阿飞
昆汀·塔伦蒂诺的电影在国内上映？？？！！！开玩笑吧！！！如果真上映拿得删成什么样啊，不对啊，按昆汀·塔伦蒂诺的尿性应该不会让删的吧
M_299026629
56分钟前
肯定有删减，毕竟昆汀的电影
昵称已名花有主
1小时前
这是我今天听过最好的消息了，别删减
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