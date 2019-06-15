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惊喜！《好莱坞往事》中国内地定档

提前北美一周上映 版权方博纳尚未官宣

2019-06-15 17:12:05 来源：Mtime时光网

《好莱坞往事》剧情故事发生在1969年风云变幻的洛杉矶，李小龙这个角色也会在片中出现

　　时光网讯 由昆汀·塔伦蒂诺执导，莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特主演的《好莱坞往事》中国内地定档7月19日，提前北美一周上映。目前，中国版权方博纳公司还未官宣，敬请等待最终消息。

　　《好莱坞往事》剧情故事发生在1969年风云变幻的洛杉矶：电视剧明星（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）和他长期合作的替身演员（布拉德·皮特 饰）正力图扬名电影圈，却发现这个行业早已不是他们想象的样子了……小李饰演的明星在片中有一个非常知名的邻居——莎朗·塔特（罗比扮演），故事也会讲到她如何被杀。

   编辑：汀

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关键词： 好莱坞往事 内地定档
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好莱坞往事 (2019)

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导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：莱昂纳多·迪卡..

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