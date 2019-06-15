时光网讯 由昆汀·塔伦蒂诺执导，莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特主演的《好莱坞往事》中国内地定档7月19日，提前北美一周上映。目前，中国版权方博纳公司还未官宣，敬请等待最终消息。





《好莱坞往事》剧情故事发生在1969年风云变幻的洛杉矶：电视剧明星（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）和他长期合作的替身演员（布拉德·皮特 饰）正力图扬名电影圈，却发现这个行业早已不是他们想象的样子了……小李饰演的明星在片中有一个非常知名的邻居——莎朗·塔特（罗比扮演），故事也会讲到她如何被杀。



