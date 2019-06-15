“纯爱电影教父”郭在容再度执导中国版同名电影《我的机器人女友》，并亲定包贝尔、辛芷蕾担纲本片男女主。今日电影在上海举办开机发布会，宣布将于2020年情人节与观众见面。









谈及创作初衷，郭在容表示，想要打造一个比“野蛮女友”更精彩的角色。导演更透露，接下来的中国版野蛮女友，除了技术特效升级，还将融入更多的喜剧元素。













片中，辛芷蕾饰演女友力Max的机器人女友，包贝尔幽默表示，自己在《我的机器人女友》中饰演“我”，并爆料和辛芷蕾是因麻将结缘，但自己“太实在”从来没赢过，期待和辛芷蕾“戏里再过招”。辛芷蕾直言，除了“酷帅、别具挑战性”的角色吸引自己外，与演技派“麻友”飙戏则更值得期待。导演郭在容现场称赞二人是“最满意的男女主角人选”。















随后，意识到危机感的包贝尔画风直转，展超强求生欲，向辛芷蕾“频频示好” 不仅使出金钱贿赂“微信转账”的手段，更主动献身上演了一段Popping舞首秀，辛芷蕾称赞包贝尔“有演机器人的潜力”，并大方与包贝尔“同台斗舞”，两位首次在银幕上演情侣的演员欢乐不断。

编辑：hello王小羊