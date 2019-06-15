时光网讯
2008年，一部日本治愈系爱情电影《我的机器人女友》
问世，男主人公次郎和机器人女友穿越时空、跨物种相爱的故事，感动并刷新人们的爱情观。片中女主绫濑遥
也因主演该剧连续多年蝉联日本“最理想女友”榜单。
十一年后，“纯爱电影教父”郭在容
再度执导中国版同名电影《我的机器人女友》，并亲定包贝尔
、辛芷蕾
担纲本片男女主。今日电影在上海举办开机发布会，宣布将于2020年情人节与观众见面。
谈及创作初衷，郭在容表示，想要打造一个比“野蛮女友”更精彩的角色。导演更透露，接下来的中国版野蛮女友，除了技术特效升级，还将融入更多的喜剧元素。
片中，辛芷蕾饰演女友力Max的机器人女友，包贝尔幽默表示，自己在《我的机器人女友》中饰演“我”，并爆料和辛芷蕾是因麻将结缘，但自己“太实在”从来没赢过，期待和辛芷蕾“戏里再过招”。辛芷蕾直言，除了“酷帅、别具挑战性”的角色吸引自己外，与演技派“麻友”飙戏则更值得期待。导演郭在容现场称赞二人是“最满意的男女主角人选”。
中国版《我的机器人女友》又称科幻版野蛮女友，讲述的是外表可人却具有怪力的机器人野蛮女友初一（辛芷蕾饰），与普通人类方元（包贝尔饰）跨越重重阻隔，上演奇幻爱恋。因拍摄《紧急救援》
练就一身“好武力”的辛芷蕾笑称担心自己互动力度“收不住”，但表示会“尽量下手轻点”。包贝尔幽默反问：“紧急救援，不是要救援我？”
随后，意识到危机感的包贝尔画风直转，展超强求生欲，向辛芷蕾“频频示好” 不仅使出金钱贿赂“微信转账”的手段，更主动献身上演了一段Popping舞首秀，辛芷蕾称赞包贝尔“有演机器人的潜力”，并大方与包贝尔“同台斗舞”，两位首次在银幕上演情侣的演员欢乐不断。
编辑：hello王小羊