阿里影业旗下一站式数字化宣发平台灯塔在举行题为“洞察·动力”的电影口碑动力研讨沙龙。制片人梁静谈抖音等平台对电影宣发的助力作用。

梁静发言





时光网讯 6月15日，上海电影节开幕之际，阿里影业旗下一站式数字化宣发平台灯塔在举行题为“洞察·动力”的电影口碑动力研讨沙龙。









其中谈到在新的传播环境下，抖音等平台对电影宣发的助力作用时，梁静说：“开始大家都在迟疑，比较沉重的题材适不适合在抖音做？但我觉得抖音特别好，就像我们那条：‘他们有多少人？30万。我们有多少人？800。揍他！’”





实际上，这是《八佰》主演王千源的一条爆款视频，梁静以这段话结束了论坛探讨，匆匆赶往开幕红毯。





李捷发言



袁娟发言 袁娟发言





据悉，灯塔平台于去年4月在北京国际电影节期间正式成立。李捷表示，经过一年多的探索和沉淀，平台已经跨越了产品概念的阶段，进入了“最佳客户实践阶段”，成为了广受片方认可的宣发新基础设施。目前，灯塔的产品大图已经规划到三年以后，将用不断完善的数字化宣发服务助推更多影片项目。















演讲嘉宾、路画影视CEO蔡公明现场以今年高口碑影片《何以为家》为例，分享了灯塔如何助推小众艺术电影，在与大体量商业电影同档的情况下逆袭破圈。















王易冰表示：“去年暑期档，我们和灯塔针对《我不是药神》做了试映等层面的紧密合作，数据发挥了很大作用。今天看到灯塔经过了一年的沉淀后又归纳总结了很多经验、并逐步形成工具化，我觉得这点特别好。”





梁静表示：“哭和笑是人类的情感需求。我们希望能够通过真情实感做出好作品，让大家在电影院一起哭和笑，感受自己的人生，感受所有人的人生。”