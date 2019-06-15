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"药神""老炮儿"幕后大神揭电影宣发秘诀

阿里灯塔研讨会:"定人定档定调"成片方首选

2019-06-15 18:45:39 来源：Mtime时光网

阿里影业旗下一站式数字化宣发平台灯塔在举行题为“洞察·动力”的电影口碑动力研讨沙龙。制片人梁静谈抖音等平台对电影宣发的助力作用。
梁静发言

　　时光网讯  6月15日，上海电影节开幕之际，阿里影业旗下一站式数字化宣发平台灯塔在举行题为“洞察·动力”的电影口碑动力研讨沙龙。

　　阿里大文娱电影业务负责人、阿里影业高级副总裁、淘票票总裁李捷，坏猴子影业CEO王易冰（《我不是药神》《疯狂的外星人》），七印象文化传媒董事长梁静（《八佰》《老炮儿》）、真乐道影业CEO刘瑞芳（《超时空同居》《港囧》）、毒舌电影联合创始人赵铮等就“电影如何激发口碑，化势为能”话题进行探讨。

　　其中谈到在新的传播环境下，抖音等平台对电影宣发的助力作用时，梁静说：“开始大家都在迟疑，比较沉重的题材适不适合在抖音做？但我觉得抖音特别好，就像我们那条：‘他们有多少人？30万。我们有多少人？800。揍他！’”

　　实际上，这是《八佰》主演王千源的一条爆款视频，梁静以这段话结束了论坛探讨，匆匆赶往开幕红毯。

李捷发言

袁娟发言

　　据悉，灯塔平台于去年4月在北京国际电影节期间正式成立。李捷表示，经过一年多的探索和沉淀，平台已经跨越了产品概念的阶段，进入了“最佳客户实践阶段”，成为了广受片方认可的宣发新基础设施。目前，灯塔的产品大图已经规划到三年以后，将用不断完善的数字化宣发服务助推更多影片项目。

　　据灯塔平台总经理袁娟介绍，灯塔的使命是让天下没有难做的宣发。平台上线至今已服务了176个电影项目、109个客户，为电影举行了82场试映会，定制了210个服务报告，发布了117个市场观察报告，影响用户观影决策路径达3.2亿次。目前灯塔已进入客户价值的反馈阶段，积累了包括《我不是药神》、《西虹市首富》《绿皮书》《何以为家》等在内的多个成功案例。



　　演讲嘉宾、路画影视CEO蔡公明现场以今年高口碑影片《何以为家》为例，分享了灯塔如何助推小众艺术电影，在与大体量商业电影同档的情况下逆袭破圈。

　　在《何以为家》上映之前，双方就通过受众数据分析，制定了影片与《复联4》同档期上映的大胆决策，最终使影片以差异化优势取得了成功；在试映环节，灯塔模拟大盘口碑为影片预估出了高评分，与最终实际口碑吻合；宣传阶段，路画选择了短视频营销的方式形成话题热度，最终实现了营销“出圈”。



　　王易冰表示：“去年暑期档，我们和灯塔针对《我不是药神》做了试映等层面的紧密合作，数据发挥了很大作用。今天看到灯塔经过了一年的沉淀后又归纳总结了很多经验、并逐步形成工具化，我觉得这点特别好。”

　　梁静表示：“哭和笑是人类的情感需求。我们希望能够通过真情实感做出好作品，让大家在电影院一起哭和笑，感受自己的人生，感受所有人的人生。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 我不是药神 老炮儿 梁静 灯塔
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