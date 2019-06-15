路阳透露，他的下一部电影——预计2020年上映的悬疑类影片《刺杀小说家》也会用杜比视界和杜比全景声格式制作。





继2018年“杜比视界”展映单元首次亮相上海国际电影节之后，今年，第22届上海国际电影节的“杜比视界”单元归入全新开辟的“SIFF新视野”大单元，包括《绣春刀Ⅱ：修罗战场》《一代宗师》《辛德勒的名单》《安娜贝尔2：诞生》《霸主》《宠物坟场》《修女》在内的七部电影将在杜比影院与上海观众见面。









路阳表示：“杜比的视听技术能够帮助艺术家不断拓展电影创作的边界，为艺术创作带来更多的灵感和表现形式。在制作《绣春刀Ⅱ：修罗战场》的时候，杜比视界提供的丰富色彩和超高对比度从色彩和层次上最大程度帮助我们传达出了原始的创作意图，让观众在杜比影院欣赏到栩栩如生的故事。而杜比全景声的信息量是巨大的，不但能强化画面里的故事层次和力度，还能帮助观众去理解画外的空间，让你身临其境，让你‘看’到更丰富的内容。我的下一部电影——预计2020年上映的悬疑类影片《刺杀小说家》也会用杜比视界和杜比全景声格式制作。”





路阳特别提出，影片中有很多夜戏，摄影指导希望即使暗夜场景也要有层次，现在的数字摄影机的扩容度很大，拍摄到的信息量非常丰富。导演希望寻找方法能够让观众在影院银幕上全部看到这些信息。杜比视界让他做到了这一点。通过杜比影院的杜比视界激光放映系统，可以看到非常漂亮的夜戏，不论是色彩，还是层次，都最大程度还原了拍摄时候的样子。





《绣春刀Ⅱ：修罗战场》声音指导王钢表示：“杜比全景声给电影的叙事带来了更大的创作空间，可以完美呈现导演对每一个场景的创作意图，给观众带来全新的观影和体会。以影片中的战场气氛为例，战场看起来是静谧的，但是你能听到火焰的声音，马走过的声音，马的鼻息声，轻轻的风声，甚至能听到雪花留下的声音，非常细腻，让观众仿佛置身影片之中。”





杜比实验室大中华区内容与行业合作总监柯永德现场介绍了杜比影院的特色和优势：杜比影院包括杜比视界HDR影像技术、杜比全景声沉浸式音频系统和独具匠心的影院设计。杜比影院采用的杜比视界4K双激光HDR放映系统，在放映2D画面时，峰值亮度可高达31FL，放映3D画面时，画面峰值亮度可以达到14FL，与 2D标准放映亮度（14FL）相当。杜比视界HDR的对比度高达100万:1，相当于普通影院的500倍，在让画面呈现高亮度的同时，还能表现出更深邃的暗部，带来更丰富的明暗细节。此外，杜比视界激光放映系统支持的广色域空间远超DCI P3标准色域范围，接近超高清国际标准Rec.2020色域，可以呈现更多以往从未在银幕上出现过的鲜明色彩，更接近人眼所见的真实世界。

编辑：羊羊