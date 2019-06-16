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彭昱畅揭《伟大的愿望》全程床戏体验

与王大陆魏大勋实力演绎“好兄弟是用来坑的”

2019-06-16 06:51:40 来源：Mtime时光网

被调侃几乎全程“床戏”、“葛优躺”的彭昱畅频频被好兄弟王大陆、魏大勋吐槽，实力演绎“好兄弟就是用来坑的”。

愿望版预告

　　时光网讯  6月15日，由《前任》系列导演田羽生执导的喜剧电影《伟大的愿望》在上海举行“愿望之夜”发布会。被调侃几乎全程“床戏”、“葛优躺”的彭昱畅频频被好兄弟王大陆魏大勋吐槽，实力演绎“好兄弟就是用来坑的”。一款“前仆后继”版海报同时曝光，毒舌兄弟更点评：“彭昱畅脸都不要了，还要抢C位。”



　　发布会现场，几位主创轮番上台，爆笑互怼现场“结怨”。本以为率先登台可以好好吐槽兄弟的王大陆，不料先接受到东北话十级考验，惨遭戏中饰演魏大勋父亲的贾冰嫌弃，称其所说是“转基因东北话”。不甘示弱的王大陆曲线救国，吐槽魏大勋“身高过高，早已不适合演高中生”。对此，魏大勋调皮表示：“大概是田导看出我气质卓然，感谢田导信任，让我重返18岁。”

　　对于在电影中几乎全程“床戏”的彭昱畅，王大陆和魏大勋可有颇多意见。由于久卧病床，彭昱畅被魏大勋现场调侃“只能用喉结以上演戏”，但在一组不完全数据的统计中，直接表明彭昱畅的不容易——

　　片中彭昱畅被扔在大海里“死”漂7次、以各种姿势被摔17次、被绑在轮椅上用吊车倒挂8次……不禁让观众感慨：“真是风水轮流转，曾经实力坑妹的彭昱畅如今也被真兄弟坑得体无完肤”。

　　面对这组数据，彭昱畅坦言“这是我非常喜欢的一个角色，虽然和兄弟嘻嘻哈哈，私下里也承担了太多的难过。”并拍胸脯保证影片绝对有笑有料有泪，是一部“脱离低级趣味”的好电影。

彭昱畅一口水喷了出来，挑战失败

　　在互动环节，众主创迎来了“兄弟憋笑大挑战”。本是此次比赛种子选手的魏大勋在与“父亲”贾冰的PK中率先下课，好兄弟彭昱畅随后挺身而出，不料却铩羽而归，使得兄弟团全军覆没，不得不接受失败惩罚，贡献出自己史上最丑现场照。而在随后的“兄弟姿势大挑战”中，三位男主成功解锁各年代经典disco舞步和男团的标志性动作，在一片劲歌热舞和池子“老年广场舞”的吐槽中将发布会气氛推至高潮。

　　谈及创作初衷，导演田羽生表示希望能用符合中国国情的镜头语言，讲述一部让广大影迷朋友都能产生共情的电影，“我们都曾有过18岁，也都曾与朋友笑过闹过，这些在当时看来很沙雕的糗事日后却成为了我们心中闪闪发光的回忆”。他也在现场解读“伟大”的含义：“每一个平凡都是伟大，只要这个愿望对你来说是最重要的。”

　　最终，在“宣发誓师大会”环节中，全体宣发代表也公布了影片的终极愿望：领笑暑期档。据悉，《伟大的愿望》以三个死党为核心故事，讲述18岁的少年高远因绝症即将离世，死党徐浩与张正阳得知此噩耗后决定帮他圆梦，随后三人开启了一场啼笑皆非的圆梦之旅。电影将于7月18日上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 伟大的愿望 彭昱畅 王大陆 魏大勋 田羽生
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