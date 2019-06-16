《邦德25》于2019年4月底在牙买加邦德诞生地“黄金眼”举行了开机仪式。该片由凯瑞·福永执导，编剧为尼尔·珀维斯、罗伯特·维德、斯科特·Z·本恩斯、凯瑞·福永和菲比·沃勒-布里奇。





新的故事将讲述隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。





丹尼尔克雷格此前在牙买加拍摄《邦德25》





《邦德25》除了丹尼尔·克雷格主演外，还有拉尔夫·费因斯、娜奥米·哈里斯、罗里·金尼尔、蕾雅·赛杜、本·威士肖、杰弗里·怀特等原班主演将悉数回归。同时，新作中将有安娜·德·阿玛斯、达利·本萨拉赫、大卫·丹席克、拉什纳·林奇、比利·马格努森和拉米·马雷克等新角色加盟。