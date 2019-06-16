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第25部“007”电影《邦德25》
日前曝光全新片场照，主演丹尼尔·克雷格
在片场进行恢复训练，为下周重新开拍做好准备。今年5月，丹尼尔·克雷格在牙买加拍摄时不慎扭伤脚踝而进行了手术，随后该片一直处于停拍中。不过官方已经确认下周恢复开拍，档期不变，仍为2020年4月8日北美公映。
此次非克雷格第一次在拍摄007系列电影时受伤：此前在拍摄《007:皇家赌场》
时，他曾在一场特技表演中磕掉了两颗牙；在《大破量子危机》中，他曾遭受手指间割伤和肩膀肌肉撕裂；在2015年的《幽灵党》中，他也曾膝盖受伤。
《邦德25》于2019年4月底在牙买加邦德诞生地“黄金眼”举行了开机仪式。该片由凯瑞·福永执导，编剧为尼尔·珀维斯、罗伯特·维德、斯科特·Z·本恩斯、凯瑞·福永和菲比·沃勒-布里奇。
新的故事将讲述隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。
《邦德25》除了丹尼尔·克雷格主演外，还有拉尔夫·费因斯、娜奥米·哈里斯、罗里·金尼尔、蕾雅·赛杜、本·威士肖、杰弗里·怀特等原班主演将悉数回归。同时，新作中将有安娜·德·阿玛斯、达利·本萨拉赫、大卫·丹席克、拉什纳·林奇、比利·马格努森和拉米·马雷克等新角色加盟。