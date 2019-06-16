2019-06-16 11:41:06 来源：Mtime时光网
编辑：隐饮
导演：大卫·F·桑德..
主演：扎克瑞·莱维
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怒弑神134次元之父
15分钟前
《雷霆沙赞》《黑凤凰》《死待2我爱我家》内地全球票房的接连扑街，是否证明了现在的观众已经厌烦了超级英雄电影呢？看来观众们早已经审美疲劳了这是好事！！
义气的诺斯布奇
16分钟前
哈哈，最新消息，<黑衣人>烂番茄20，MC30分，imdb5分，堪称烂片中的战斗鸡。好莱坞永不过时的金句，索尼出品，必属垃圾。
康永跟煕娣的时光
46分钟前
小编最后一句亮了，该片在中国内地获得2.94亿元票房。。沙赞在内地的票房为什么这么少
我全都要4分钟前
就像黑凤凰一样 票房为什么这么低
我全都要2分钟前
还有你还没给黑凤凰票房补到雷霆沙雕的三倍
大將軍
47分钟前
你不说DC，我还以为是漫威的电影..... 算了吧，继自杀小队，正联后最烂的一部
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