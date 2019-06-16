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《雷霆沙赞！》续集或将在明年开拍

主演扎克瑞·莱维透露新作剧本已在撰写中

2019-06-16 11:41:06 来源：Mtime时光网

《雷霆沙赞！》续集或将在明年开拍，主演扎克瑞·莱维透露，续集影片的剧本已经在撰写中，并期待在明年的春末或夏初开拍。


       时光网讯《雷霆沙赞！》续集电影或将在2020年上半年开拍。主演扎克瑞·莱维近日接受外媒采访时透露，续集影片的剧本已经在撰写中，并期待在明年的春末或夏初开拍。《雷霆沙赞！》续集影片由首部编剧亨利·盖登操刀剧本。首部导演大卫·F·桑德伯格、制片彼得·萨夫兰有望回归。

       首部《雷霆沙赞！》讲述了从小在孤儿院长大的比利·巴特森被神秘巫师沙赞选中成为人类捍卫者，每当喊出“沙赞”一词，他就会变身超级英雄守卫世界。该片4月5日曾在中国内地上映，获得2.94亿元票房。

   编辑：隐饮

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关键词： 雷霆沙赞
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雷霆沙赞！

雷霆沙赞！ (2019)

6.9

导演：大卫·F·桑德..

主演：扎克瑞·莱维

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