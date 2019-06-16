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《黑衣人：全球追缉》北美周五单日夺冠

相比前作表现有所下滑 《黑凤凰》亏损更甚

2019-06-16 12:42:57 来源：Mtime时光网

《黑衣人：全球追缉》票房不是很抢眼，但是，好莱坞电影早就不依靠北美本土票房了，赚钱始终要靠海外票房和后电影收入


　　时光网讯 北美6月14日周五，《黑衣人：全球追缉》公映，无悬念拿下了周五单日票房冠军，不过单日收入是1040万美元，公映影院4224家，按照这个走势，影片的周末票房会在3500万美元左右，不是很抢眼。

　　对比《黑衣人3》，影片在2012年5月25日北美首映，首日报收票房1766万美元，首周末5459万美元，相对于影片2亿美元的投资来看，首周末成绩也不合格。

　　当然了，好莱坞电影早就不依靠北美本土票房了，赚钱始终要靠海外票房和后电影收入，比如电视和网络的播出版权，以及电影周边等等，所以这个系列还是有希望继续进行下去的。



　　环球的动画电影《爱宠大机密2》本周五收入票房689万美元，排名亚军。上映8天，累计票房7513万美元。对比《爱宠大机密》，影片第二个周五收入票房是1500万美元，所以第二部的成绩有退步。所幸，《爱宠大机密2》的投资在8000万美元左右，目前这个成绩不过不失。

　　迪士尼的电影《阿拉丁》周五收入474万美元，排名第三。上映22天，累计北美票房为2.5亿美元，成绩相当耀眼。看来迪士尼把动画拍成真人电影还是一笔好买卖，接下来就等着真兽电影《狮子王》发威了。



　　塞缪尔·杰克逊主演的《杀戮战警》周五收入273万美元，排名第四。这是一部续集电影，源起是1971年的《黑街神探》，这是该系列的第四部作品。

　　榜单中名列第五的作品是《X战警：黑凤凰》，周五收入234万美元，上映8天，累计北美收入4511万美元，影片成本在2亿美元左右，看起来是要亏损了。



   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑衣人：全球追缉 北美周五票房 北美票房 X战警
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