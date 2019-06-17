

大泉洋饰演刘备（左），福田雄一执导（右），2020年上映

福田雄一擅长拍摄喜剧片，这次他也放出话来，要“拍摄一部迄今为止别人从没有想象过的三国志新解”，刘备在片中“一直只说蠢话和抱怨，一点将军的样子的都没有”，看来是要走戏说搞笑风格。









如果你爱玩游戏，很可能玩过或者听说过日本游戏公司出品的三国题材游戏。这篇文章，就将主要从影视剧和游戏角度，看看日本人对三国文化有多痴迷。





《赤壁》日本比中国更卖座 史上票房最高华语片









































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