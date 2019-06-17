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日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

2019-06-17 08:59:09 来源：Mtime时光网

看日本人玩转儿“三国”IP。
　　时光网特稿 前段时间，时光网发布的这样一条新闻吸引了眼球——《银魂》导演福田雄一将自编自导电影《新解·三国志》，男星大泉洋主演，饰演刘备。


大泉洋饰演刘备（左），福田雄一执导（右），2020年上映

　　福田雄一擅长拍摄喜剧片，这次他也放出话来，要“拍摄一部迄今为止别人从没有想象过的三国志新解”，刘备在片中“一直只说蠢话和抱怨，一点将军的样子的都没有”，看来是要走戏说搞笑风格。

　　另外，还有一条值得注意的新闻，就是张艺谋的电影即将在日本上映，日本媒体的新闻稿纷纷强调它“是基于《三国志》荆州争夺战改编”，足见三国在日本民众中的知名度。

　　如果你爱玩游戏，很可能玩过或者听说过日本游戏公司出品的三国题材游戏。这篇文章，就将主要从影视剧和游戏角度，看看日本人对三国文化有多痴迷。

《赤壁》日本比中国更卖座 史上票房最高华语片



　　日本的“三国热”持续至今，那么最近的一次爆发高峰，得益于吴宇森执导的《赤壁》。这部三国题材的历史大片集结了中日韩三国影人，日籍的金城武饰演诸葛亮，中村狮童参演，岩代太郎配乐。

《赤壁上》日版预告，气势磅礴

　　《赤壁》上下两部分别于2008年、2009年在日本上映，由日本第一大发行公司东宝发行。《赤壁（上）》获得50.5亿日元票房，以当年汇率换算，约为3.6亿元人民币，超越了3.02亿元的内地票房成绩；《赤壁（下）》在日本更进一步，拿下55.5亿日元票房，远超内地2.6亿元的票房。《赤壁》上下两部加起来共获得106亿日元票房，是日本影史上票房最高的华语片。

　　这两部电影在上映当年，都是票房第二高的进口片。超过2008年公映的《我是传奇》《纳尼亚传奇2》、2009年公映的《2012》《功夫熊猫》等好莱坞大片。其中2008年是日本年度票房第5名，2009年是年度票房第3名。


　　其实，除了电影《赤壁》，很多中国拍摄的三国题材影视剧在日本都非常受关注。1994年央视拍摄、唐国强主演的《三国演义》，在日本被公认为史上最杰出的三国电视剧。据说当年日本人开出1万美元1集的价格买下，再每集投入1万美元进行翻译、配音。

　　唐国强《三国演义》以84集完整版日语配音的形式，自1995年4月开始在NHK首播。之后又推出国际版，在日本近10个频道播放过。电影《赤壁》火爆后，这版电视剧又在日本受到关注，据说不少日本妹子刚看完金城武的盛世美颜，一时不能接受唐国强饰演的诸葛亮。不过看了几集后，就被唐国强老师的霸气和对角色多层次的塑造所折服，变成只认这版诸葛亮了。




《曹操》《军师联盟》《三国》日本宣传页面

　　胡玫执导、赵立新主演的《曹操》，高希希执导、陈建斌和陆毅等主演的《三国》，吴秀波主演的《大军师司马懿之军师联盟》，等等，这些中国拍摄的三国题材都曾引进日本，引发热议。

作者：王小Sa 日灼   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 三国 日本 三国演义 游戏

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