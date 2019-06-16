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被质疑不配拯救世界？看鹿晗神回复

《上海堡垒》鹿晗暗恋舒淇，不需组CP

2019-06-16 23:31:54 来源：Mtime时光网

面对诸多质疑，主创们毫无避讳，给出了自己的回答。
      时光网讯 执导过电影《失恋33天》的滕华涛拍科幻片？鹿晗和舒淇组CP？《上海堡垒》还没上映就惹来了不少争议。

      6月16日，电影《上海堡垒》在上海举行发布会。导演滕华涛，原著作者、编剧之一江南，领衔主演鹿晗舒淇，主演石凉、高以翔、王宫良、王森、孙嘉灵出席了活动。面对诸多质疑，主创们毫无避讳，给出了自己的回答。《上海堡垒》将于8月9日正式上映。

正式版预告片

      《上海堡垒》根据作家江南的同名小说改编，讲述了大学生江洋（鹿晗饰）追随女指挥官林澜（舒淇饰）对抗外星人，拯救地球的故事。

      “世界要毁灭了，我们要靠鹿晗来拯救？”面对部分观众的质疑，鹿晗本人在发布会上神回复：“不，是靠团队。”鹿晗还说：“《上海堡垒》是一个团队共同努力的作品，电影中拯救世界也是一个团队在并肩作战。无论台前幕后，都对团队充满了信心。” 

      “鹿晗和舒淇，也太没有CP感了吧？”面对观众的疑虑，滕华涛解释，戏中两人仅是暗恋关系。舒淇也笑着说，“接这部戏时先问了滕导江洋这个人物是谁演，得知是鹿晗后觉得可以接”。面对江洋这种“不敢表白”的怂包性格，鹿晗也为江洋说话，“都和外星文明都开战了，没时间暗恋了”。

      发布会上，滕华涛导演也首次曝光选角鹿晗的原因——“少年感”与“仗义”都必不可少。“小鹿刚出道时，就一眼看中了他的少年感，觉得他就是电影里的江洋。因为筹备期比较长，3年后快开拍了再次去找他。他还没忘记我们的约定，而且少年感一分没减。”

      导演滕华涛最初被观众熟知可能是通过《蜗居》、《裸婚时代》等电视剧作品，后来他又有了《失恋33天》、《等风来》等电影代表作。“一个拍爱情片的导演，谁给的勇气去拍科幻片？”面对这个犀利的质疑，滕华涛回应：“10年前拍《失恋33天》的时候，也有人说‘一个拍电视剧的导演，谁给你的勇气拍电影’，我觉得我们这代电影人有责任走出自己的舒适圈，朝着更工业化的方向去发展。”

      “原著就是一本披着科幻的言情，改成科幻战争会毁原著吗？”身为原著作者，并参与编剧的江南直言：“科幻不止一种，电影里放大了故事中的战争元素。但电影也保留了原著的‘魂’，有朋友的友情，有战士的豪情，都是在探讨人性，这就是最大的忠于原著了。”

      对于书迷“为何预告中的外星文明，不是原著中的生物文明，而是机甲文明”的疑问，导演滕华涛也做出了回答：“中国科幻电影正在起步，从制作上有一个由易到难的过程。从特效难度上说，机甲比生物更可控一些。这可能是发展中的妥协，但走出这一步是必要的。”

   编辑：羊羊

关键词： 上海堡垒 鹿晗 舒淇 滕华涛 江南
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