时光网讯
“今年本不想来，但是一想，如果不来，大家肯定都觉得你‘有事儿’了。
”博纳董事长于冬
的一段发言引来笑声。他谈到过去一年来电影创作环境、市场环境的艰难，尤其谈到税收问题和企业的自纠自查时，现场甚至爆发掌声……“影视寒冬、抱团取暖”，成为今年上影节开幕论坛的核心话题。
于冬说：“去年税收整肃，我们都被叫去了，大家心里都有很多的委屈，尤其是自查自纠，我们在这样的情况下，还凝聚了力量、拍出了献礼片，此处应该有掌声。”
于冬透露：“去年有8家公司市值被腰斩，整个资本市场的离场对2018年的电影行业来说是雪上加霜。但2018年又是创作的暖春，中国电影类型突破、美学突破、社会影响力增大，一批优秀的国产影片挑起大梁，为市场贡献了63%的票房，而且取得了广泛的社会认同，助力2018年票房历史性突破600亿大关。”
他回忆在入行的时候，长达十多年时间里，中国电影市场全年票房不到9亿，到了2004年才首次突破10亿，之后17年时间，每年平均复合增长率超过30%。
“这个成绩是全行业电影人干出来的！”于冬语气激动。随后他话锋一转：“但2019年对于每家电影公司来讲却是困难重重，我们的市场方向、题材都有调整，很多演员也有调整和选择，可以说是一次洗牌的阶段，所以在座的还能在这儿谈论发展，实际上是我们需要信心。今年哪怕超过去年1个亿，也需要为之不懈努力，这17年的发展不能在2019年掉下去。”
“你们别看这些大公司的老板看着风光，他们有苦跟谁说去？”阿里大文娱轮值总裁、优酷总裁、阿里影业董事长樊路远用一句调侃缓解了气氛。
樊路远认为，寒冬之际，最重要的是“抱团取暖”，而此刻也是影视行业积蓄力量的时候，万变不离其宗，优质的内容始终是王牌，不要一天到晚总是喊赶超英美，他以中国电影缺乏续集、系列作品举例，称应在严冬时刻打牢基础，从业者的综合素质等都亟待提升。
光线董事长王长田
也表达忧心：“现在资本对电影市场是放弃的状态，很多电影找不到投资，影片的开机数量持续下降，现在很多影视公司的市值只有过去1/3，跌幅超过80%，资本是没法进入的。解决这些问题才是关键。
至于电影的工业化、制作水平如何提高，我相信以中国人的聪明才智，如果解决了上面的问题，这些都是可以解决的。”
万达影视集团总裁兼万达电影总裁曾茂军
则直言：“现在影视行业的个别问题其实是被放大了，在座的都是爱国的人，正直的人，请给电影人一些宽容、给电影人一些掌声，我相信挑战很快会过去。”
他还借用正在上映的口碑影片《绝杀慕尼黑》
的经典台词与同行共勉：“1.此刻，我们需要一场胜利；2.世界上没有永远的王者；3.活着就有希望；4.别人都不相信你，但是我们相信，我们最后一定能赢。
”
值得一提的是，论坛上王长田还曝光了张艺谋
反腐新片《坚如磐石》
的信息。他说，《坚如磐石》集反腐、警匪、扫黑等多种元素于一身，也是张艺谋首次拍摄当代城市题材的动作影片。
据时光网记者了解，《坚如磐石》即将杀青。此前有媒体报道周冬雨
、雷佳音
、张国立
主演了这部电影，它讲述一个供职于市局刑事鉴定中心普通的青年警察，为保卫人民群众安全，开始了一趟惊心动魄的侦查之旅。电影最初名为《黑洞》。