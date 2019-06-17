于冬说：“去年税收整肃，我们都被叫去了，大家心里都有很多的委屈，尤其是自查自纠，我们在这样的情况下，还凝聚了力量、拍出了献礼片，此处应该有掌声。”











博纳董事长于冬





于冬说：“去年税收整肃，我们都被叫去了，大家心里都有很多的委屈，尤其是自查自纠，我们在这样的情况下，还凝聚了力量、拍出了献礼片，此处应该有掌声。”





于冬透露：“去年有8家公司市值被腰斩，整个资本市场的离场对2018年的电影行业来说是雪上加霜。但2018年又是创作的暖春，中国电影类型突破、美学突破、社会影响力增大，一批优秀的国产影片挑起大梁，为市场贡献了63%的票房，而且取得了广泛的社会认同，助力2018年票房历史性突破600亿大关。”





中影股份总经理江平和上影董事长任仲伦





他回忆在入行的时候，长达十多年时间里，中国电影市场全年票房不到9亿，到了2004年才首次突破10亿，之后17年时间，每年平均复合增长率超过30%。





“这个成绩是全行业电影人干出来的！”于冬语气激动。随后他话锋一转：“但2019年对于每家电影公司来讲却是困难重重，我们的市场方向、题材都有调整，很多演员也有调整和选择，可以说是一次洗牌的阶段，所以在座的还能在这儿谈论发展，实际上是我们需要信心。今年哪怕超过去年1个亿，也需要为之不懈努力，这17年的发展不能在2019年掉下去。”





阿里影业董事长樊路远





“你们别看这些大公司的老板看着风光，他们有苦跟谁说去？”阿里大文娱轮值总裁、优酷总裁、阿里影业董事长樊路远用一句调侃缓解了气氛。





樊路远认为，寒冬之际，最重要的是“抱团取暖”，而此刻也是影视行业积蓄力量的时候，万变不离其宗，优质的内容始终是王牌，不要一天到晚总是喊赶超英美，他以中国电影缺乏续集、系列作品举例，称应在严冬时刻打牢基础，从业者的综合素质等都亟待提升。





光线老总王长田









万达影视总裁曾茂军



























