张静初透露，自己不顾风吹雪袭素颜上阵，当看到自己在拍摄现场“惨不忍睹”的花絮照时，笑言“我这算是为了拍戏连脸都顾不得了”。





先导预告 电影《冰峰暴》讲述一架载有机密文件的飞机坠毁在珠峰南部，该文件与喜马拉雅的地区和平息息相关。两名自称是印度军方紧急派遣出的特工找到喜马拉雅救援队——翼小队请求协助登上珠峰、取回文件。虽然翼小队成员均对此事心存疑惑，但迫于形势仍答应此次冒险，然而在这趟旅程中等待他们的却是历经生死的考验……





在发布会上，出品人吕建民表示，《冰峰暴》是一部集“高风险”、“高压力”、“高能量”于一身的动作冒险电影。为了能真实演绎出人物于极端环境下的状态，张静初透露，自己不顾风吹雪袭素颜上阵，当看到自己在拍摄现场“惨不忍睹”的花絮照时，笑言“我这算是为了拍戏连脸都顾不得了”。





首次与中国导演合作的日本男演员役所广司（代表作《失乐园》《鳗鱼》等）坦言十分喜欢自己片中的角色，“他是一个非常有担当的男人，而且是一个令人肃然起敬的斗士”。





演员林柏宏也表示出演这部电影有不一样的新体验，更为角色学习飞行员课程，还与导演相约一起考直升飞机驾照。不过张静初现场拆台：林柏宏现场拍戏时只是摆摆样子，并没有真的开直升机，他拿到飞机驾照自己也不敢坐。

编辑：羊羊