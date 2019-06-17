《拂乡心》作为秦海璐导演处女作，是秦海璐继编剧、主演《到阜阳六百里》后，打造的“归乡三部曲”之第二部。





映后见面会上，《拂乡心》出品方代表、和和影业董事长杨巍，总制片人孔洋军，主演常枫、葛蕾、雷恪生、桑茗胜作为剧组代表出席，并与媒体、观众零距离互动，96岁高龄的华语最年长影帝常枫更当场透露这部作品为自己的封箱之作，引得台下一阵掌声欢呼。





剧照

秦海璐在片场



在被问及缘何息影多年后，决定出山为秦海璐导演首秀担纲男一号，常枫幽默透露合作趣事：“我是1923年生人，生在东北哈尔滨，我现在这么大年纪了，还在新时代里面混，觉得非常惭愧。这部戏让我有机会认识秦海璐导演，我们第一次见面后她跟我说：‘虽然这个剧本还没有写好，但我早就预定了你要演蒋生这个角色，我就看你顺眼。’”





谈到决定出演本片，常枫爷爷还不忘打趣：“但等我拿到这个剧本之后，不仅这个剧本让我喜欢，我也喜欢蒋生这个角色。我考虑再三，在无可奈何的情形之下，勉强就接受了。”拥有“90后”常枫坐镇，“80”后老戏骨雷恪生也不忘调侃自己道：“我跟常老不能比，因为常老96了，我还小，才85。”











映后互动结束后，《拂乡心》主创移师上影节官方举办的剧组见面会，现场被问及最多的便是影片传递出来的复杂情感，有些记者看到了无尽的乡愁，有些记者则看到了类似爱情的陪伴。





针对电影营造的情感氛围，总制片人孔洋军透露：“早在五年前，秦海璐导演就关注到这个命题，并想用红包场的环境去讲述一个思乡的故事。这些年，她不断走访一些曾在红包场里工作过的人，做足了采访，掌握了很多资料。五年前，我们有跟常老师讲过这个事情，那个时候剧本没有特别完善。等到前年，我们又去拜访了老爷子，老爷子说‘以为你们这部戏拍完了，没拍完还能请我再来演吗？’”





编辑：hello王小羊