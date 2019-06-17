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《八子》一个母亲把八个儿子送上战场

导演高希希：希望年轻人了解"英雄"两个字

2019-06-17 00:51:49 来源：Mtime时光网

导演高希希坦言：“拍这部片子主要是想给年轻人看，希望他们能更加了解‘英雄’这两个字，也更加珍惜今天的一切。”
      时光网讯 日前，即将于6月21日全国公映的战争题材电影《八子》在上海举行看片会，导演高希希携主演刘端端邵兵岳红亮相活动现场，与观众畅聊幕后故事。当天恰逢高希希导演生日，同时也是父亲节，众主创及全场观众为导演庆生，高导女儿则“隔空”现身，送上一段温馨视频。

预告

      《八子》以上世纪30年代在赣南中央苏区发生的真实事件“八子参军”为原型，讲述了一位普通而伟大的母亲（岳红 饰）将八个儿子全部送上战场，但却有去无回的故事。

      导演高希希坦言：“这部片子对我的意义很特别，寄托着我对家乡红土地的一份热爱和致敬。另外，就像我跟女儿所说的，18岁的满崽已经上了战场，所以我们拍这部片子主要是想给年轻人看，希望他们能更加了解‘英雄’这两个字，也更加珍惜今天的一切。”

      谈及拍摄细节，主演刘端端表示：“这部戏里母子情和兄弟情的部分都很厚重，有时候眼泪真的是完全控制不住，后来我们都不去多想了，就跟着内心走就好。”

      邵兵表示：“片子其实是在讲战争之下的生存，是想活着回家，最后那座桥就是回家的路，但是桥一炸，没有一个人能回去。”

      岳红表示：“这个母亲的角色其实不是具象的，而是代表了所有无私奉献的母亲和伟大的母爱。其实在接到剧本时我由于此前摔断了两根肋骨正在养伤，但是这个故事和这个角色真的深深打动了我，所以我还是舍不得错过，决定进组拍摄。”

   编辑：羊羊

关键词： 八子 高希希
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八子

八子 (2019)

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导演：高希希

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高希希

高希希

Xixi Gao

职业：导演 | 制作人

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