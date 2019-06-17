导演高希希坦言：“拍这部片子主要是想给年轻人看，希望他们能更加了解‘英雄’这两个字，也更加珍惜今天的一切。”





预告 《八子》以上世纪30年代在赣南中央苏区发生的真实事件“八子参军”为原型，讲述了一位普通而伟大的母亲（岳红 饰）将八个儿子全部送上战场，但却有去无回的故事。





导演高希希坦言：“这部片子对我的意义很特别，寄托着我对家乡红土地的一份热爱和致敬。另外，就像我跟女儿所说的，18岁的满崽已经上了战场，所以我们拍这部片子主要是想给年轻人看，希望他们能更加了解‘英雄’这两个字，也更加珍惜今天的一切。”





谈及拍摄细节，主演刘端端表示：“这部戏里母子情和兄弟情的部分都很厚重，有时候眼泪真的是完全控制不住，后来我们都不去多想了，就跟着内心走就好。”





邵兵表示：“片子其实是在讲战争之下的生存，是想活着回家，最后那座桥就是回家的路，但是桥一炸，没有一个人能回去。”





岳红表示：“这个母亲的角色其实不是具象的，而是代表了所有无私奉献的母亲和伟大的母爱。其实在接到剧本时我由于此前摔断了两根肋骨正在养伤，但是这个故事和这个角色真的深深打动了我，所以我还是舍不得错过，决定进组拍摄。”

编辑：羊羊