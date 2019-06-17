《鼠胆英雄》《音乐家》《片警宝音》《黄玫瑰》等本届电影频道传媒关注单元的十二部入围影片正式揭开帷幕。

金马影帝涂们助阵





时光网讯 6月16日，第二十二届上海国际电影节电影频道传媒关注单元正式举办开幕式暨欢迎酒会，来自全国各地的知名媒体代表及专业评委嘉宾齐聚上海，共同见证这一年度新片盛会的启动。





旨在扶持中国电影产业的电影频道传媒关注单元，在今年已走到了第15个年头。据电影频道传媒关注单元特别评委团秘书长陈航介绍，本届传媒关注单元将继续保持优势、创新求变，对于投票系统及荣誉评分维度又进行了创新升级，冀望通过更为数据化、专业化的创新模式为中国影坛权威输出优秀的中国新片、新人、新力量。











针对今年奖项评选活动的最大亮点，陈航表示，其一，是升级换代的投票系统。本届传媒关注单元将首次启用“数字化投票”的全新评选模式，评委可扫描二维码进入投票通道，根据提示为12部入围影片投票。





其二，是创新升级的荣誉评分维度。针对影片、导演、编剧、演员这四大类荣誉，本届传媒关注单元分别“量身打造”了不同的评选维度。精细延展的评选维度令每项荣誉的产生更为公正精准。





本届传媒关注单元的所有投票数据将在最终形成评奖分析报告和大数据分析报告，并于6月22日在闭幕式荣誉盛典公开呈现。





《那一夜，我给你开过车》剧组









本届传媒关注单元在各部入围影片的展映活动之余，还为媒体与观众准备了主创见面交流环节。涂们、田雨、岳云鹏、林鹏、李东学等参与入围影片创作的知名影人均将加入其中，结合实际拍摄经历与媒体及观众展开直接对话，为中国电影新片力量助力。



