今年澳门国际影展将由陈可辛导演担任评委会主席，刘嘉玲担任明星大使。

时光网讯 6月16日，“第四届澳门国际影展暨颁奖典礼”于上海国际电影节期间召开新闻媒体见面会。澳门旅游局局长兼“澳门国际影展暨颁奖典礼”筹备委员会主席文绮华、上海国际影视节中心副主任王晔、上海大学上海电影学院党委书记李坚、“澳门国际影展暨颁奖典礼”筹备委员会秘书长陈丽斯、“澳门国际影展暨颁奖典礼”艺术总监Mike Goodridge、青年导演徐欣羡、王婷婷等出席活动。









在此次新闻发布会中，澳门国际影展暨颁奖典礼艺术总监麦克·古瑞吉率先公布了“第四届澳门国际影展暨颁奖典礼”最新亮点。他表示：“我们很荣幸能邀请到陈可辛先生担任评审主席，他是当今华语影坛中举足轻重的制作人，曾制作出很多脍炙人口的经典作品；同时他开创实践的’泛亚洲’模式亦深刻地推动了亚洲电影市场发展，近年主力为新导演监制作品保驾护航，相信他的加盟定能为今年带来一番新气象！”





他表示，“第四届澳门国际影展”将持续以鼓励热诚的电影大众为期许，今年首次设立的“短片竞赛单元”将同中国内地、香港及澳门三地的大学合作，经其推荐，将最终会挑选10部华语短片在影展期间放映。而今年度的“新华语映像”增设了5个重要奖项，包括最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳女主角和最佳编剧，以此给予华语电影工作者更多肯定。





活动现场，“第四届澳门国际影展”联同“上海国际电影节”、上海电影学院于新闻发布会上共同签署了合作备忘录。





另一方面，澳门影视制作文化协会将与都灵电影工作室合作，推出名为“Script & Creative Production Workshop”的澳门-都灵电影项目培训计划。被挑选的三个本地电影作品连同与香港演艺学院合作的电影作品已前往意大利参加都灵电影工作室所举办的“剧本开发”与“创意制作”培训班。完成培训计划的团队将有机会出席今届都都灵电影节的活动，本次计划旨在发展“澳门国际影展暨颁奖典礼”成为培育亚洲新晋导演的中心以及为亚洲及西方电影专业人士提供交流平台，从而有机会与不同地区的业界交流、探讨合作。此外，由影展推荐的澳门电影导演徐欣羡及黄婷婷在亦将在“上海国际电影节”期间参与“上海国际电影节．创投培圳营”，与上海的青年电影工作者进行交流互动。





“第四届澳门国际影展暨颁奖典礼”将于今年12月5日至10日举行。

编辑：羊羊