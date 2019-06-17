“中国当代科幻第一人”刘慈欣的首部无小说电影剧本《末日拯救》，经过十年打磨，已经进入制作阶段。《末日拯救》剧本创作于长篇小说《三体》之前，是刘慈欣科幻体系的奠基石。











据导演沈悦介绍，“中国当代科幻第一人”刘慈欣的首部无小说电影剧本《末日拯救》，经过十年打磨，已经进入制作阶段。《末日拯救》剧本创作于长篇小说《三体》之前，是刘慈欣科幻体系的奠基石。





主演张家辉、胡军作为《末日拯救》的“特别推介人”出席文投之夜，而片方为保证影片制作品质，特意聘请北京天文馆馆长朱进担任电影《末日拯救》首席科学顾问。因工作原因未能到达现场的刘慈欣，通过VCR表达了对影片《末日拯救》的期待：“希望能达到中国科幻电影新高度。”























而刘仪伟和刘德华共同策划制作的电影《莫斯科大劫案》也预计于明年春天之后开拍，早在2008年两人就有意拍摄这部影片，后因种种原因搁置，如今项目终于进入拍摄倒计时，葛优、刘德华、张涵予主演，刘仪伟还调侃刘德华：“他也在帮我编故事，但是要不要给他署名再说吧。”



















北京市文化投资发展集团有限公司党委书记、董事长周茂非，解读了文投控股的“新文娱战略”计划。除影视板块外，文投控股还将进军新的文娱领域，推出更多重磅项目。





“文投之夜”影视项目片单





电影：

《检察风云》

题材：犯罪、悬疑

导演：麦兆辉 编剧：赵鹏 监制：田启文

《玩命三日》

题材：喜剧、爱情

导演、编剧：刘仪伟

主演：张嘉译、闫妮

《尼斯湖水怪》

题材：惊悚、悬疑

《莫斯科大劫案》

题材：犯罪、悬疑

编剧：刘仪伟、刘德华

主演：葛优、刘德华、张涵予

题材：奇幻、青春、校园

导演：花明

主演：侯明昊、彭昱畅、盖玥希

《不老奇事》

题材：奇幻

导演：徐超 编剧：王朔

主演：王传君、王珞丹

主演：王传君

题材：科幻

导演：沈悦 编剧：刘慈欣 科学顾问：朱进

《丑娘娘》

题材：喜剧、类型

导演：郭德纲

主演：郭德纲、于谦

题材：喜剧、爱情、剧情

导演：束焕、邵丹 编剧：束焕

主演：岳云鹏、佟丽娅、韩童生、田雨、蔡明、刘威、袁弘、大鹏、雷佳音、于谦、于洋、邢佳栋等

《刺青》

题材：爱情、剧情

导演：韩天 监制：滕华涛

电视剧：

《德云茶楼》

题材：情景喜剧

导演：郭德纲 编剧：束焕

主演：郭麒麟

《相声演义》





《大海港》

题材：现代

导演：张汉杰