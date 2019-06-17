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刘慈欣再推科幻电影《末日拯救》！

张家辉胡军主演 刘德华葛优等文投控股片单曝光

2019-06-17 07:46:36 来源：Mtime时光网

“中国当代科幻第一人”刘慈欣的首部无小说电影剧本《末日拯救》，经过十年打磨，已经进入制作阶段。《末日拯救》剧本创作于长篇小说《三体》之前，是刘慈欣科幻体系的奠基石。


　　时光网讯   6月16日，文投之夜暨文投控股影视战略发布会曝光重磅项目，刘慈欣编剧、张家辉胡军主演的科幻电影《末日拯救》已进入制作阶段，还有麦兆辉《检察风云》、刘德华葛优主演的《莫斯科大劫案》等十余个项目同时发布。

　　据导演沈悦介绍，“中国当代科幻第一人”刘慈欣的首部无小说电影剧本《末日拯救》，经过十年打磨，已经进入制作阶段。《末日拯救》剧本创作于长篇小说《三体》之前，是刘慈欣科幻体系的奠基石。

　　主演张家辉、胡军作为《末日拯救》的“特别推介人”出席文投之夜，而片方为保证影片制作品质，特意聘请北京天文馆馆长朱进担任电影《末日拯救》首席科学顾问。因工作原因未能到达现场的刘慈欣，通过VCR表达了对影片《末日拯救》的期待：“希望能达到中国科幻电影新高度。”

　　此外，由最高人民检察院影视中心与文投控股联合出品的《检察风云》，是中国首部“反黑公诉”题材影片，由《无间道》《窃听风云》系列导演麦兆辉执导筒、香港影人田启文监制。

　　早已投身电影领域的刘仪伟一口气带来《玩命三日》、《尼斯湖水怪》、《莫斯科大劫案》三部电影。

　　其中由刘仪伟自编自导，“国民夫妻”张嘉译闫妮主演的《玩命三日》，会在年内上映。大型奇幻类中英合拍大片《尼斯湖水怪》由文投控股、华文映像和曾经制作过《巨齿鲨》的美国阿佩列斯公司共同操盘，他还爆料该片男主已确定为曾出演过漫威系列电影的好莱坞一线男星。



　　而刘仪伟和刘德华共同策划制作的电影《莫斯科大劫案》也预计于明年春天之后开拍，早在2008年两人就有意拍摄这部影片，后因种种原因搁置，如今项目终于进入拍摄倒计时，葛优、刘德华、张涵予主演，刘仪伟还调侃刘德华：“他也在帮我编故事，但是要不要给他署名再说吧。”



　　此外，已经定档7月19日上映的喜剧电影《鼠胆英雄》，作为当晚重点推介影片亮相。岳云鹏在现场透露，今天已经看过全片了，现场观众有笑有泪，自己也倍感欣慰。同时他也调侃：“作为局内人，希望大家喜欢，希望院线大佬们多多排片。”
 
　　当晚，郭德纲郭麒麟也代表德云社出席，并宣布与文投控股合作电影《丑娘娘》、大型情景剧《德云茶楼》及电视剧《相声演义》三大项目。

　　另外，导演花明和主演彭昱畅同时现身文投之夜，推介了即将于暑期上映的影片《回到过去拥抱你》、导演徐超和主演王传君现身推介了影片《不老奇事》，而王传君主演的另一部影片《莫尔道嘎》也在现场进行了推介。导演韩天则推介了由滕华涛监制的影片《刺青》。

　　北京市文化投资发展集团有限公司党委书记、董事长周茂非，解读了文投控股的“新文娱战略”计划。除影视板块外，文投控股还将进军新的文娱领域，推出更多重磅项目。

“文投之夜”影视项目片单

电影：
《检察风云》
题材：犯罪、悬疑
导演：麦兆辉 编剧：赵鹏 监制：田启文
 
《玩命三日》
题材：喜剧、爱情
导演、编剧：刘仪伟 
主演：张嘉译、闫妮
 
《尼斯湖水怪》
题材：惊悚、悬疑
 
《莫斯科大劫案》
题材：犯罪、悬疑
编剧：刘仪伟、刘德华
主演：葛优、刘德华、张涵予
 
《回到过去拥抱你》
题材：奇幻、青春、校园
导演：花明
主演：侯明昊、彭昱畅、盖玥希
 
《不老奇事》
题材：奇幻
导演：徐超 编剧：王朔
主演：王传君、王珞丹
 
《莫尔道嘎》
主演：王传君
 
《末日拯救》
题材：科幻
导演：沈悦 编剧：刘慈欣 科学顾问：朱进
 
《丑娘娘》
题材：喜剧、类型
导演：郭德纲
主演：郭德纲、于谦
 
《鼠胆英雄》
题材：喜剧、爱情、剧情
导演：束焕、邵丹 编剧：束焕
主演：岳云鹏、佟丽娅、韩童生、田雨、蔡明、刘威、袁弘、大鹏、雷佳音、于谦、于洋、邢佳栋等
 
《刺青》
题材：爱情、剧情
导演：韩天 监制：滕华涛
 
电视剧：
《德云茶楼》
题材：情景喜剧
导演：郭德纲 编剧：束焕
主演：郭麒麟
 
《相声演义》

《大海港》
题材：现代
导演：张汉杰

   编辑：hello王小羊

关键词： 刘慈欣 末日拯救 张家辉 胡军 刘德华 莫斯科大劫案
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