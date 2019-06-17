北美周末票房前十名 2019. 06.14-06.16（单位：万美元）

























即便如此，《杀戮战警》的开画成绩也远未达到1500万美元的市场预期，华纳想要收回余下的另一半成本也难度较高。影片在烂番茄网站也只得到35%的媒体好评，影院调查CinemaScore得分却高达“A”，评论相当的两极分化。

















本片在5月曾在第72届戛纳电影节上以开幕片的身份举行首映，但得到褒贬不一的媒体反响，其北美开画成绩也并不理想。影片在烂番茄网站也只得到51%的好评率，Metacritic权媒也只给出57分（满分100）。