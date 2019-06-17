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新《黑衣人》北美开画较前作缩水一半

"黑凤凰"崩盘创跌幅纪录 只剩"阿拉丁"还行

2019-06-17 07:28:35 来源：Mtime时光网

最近多部续集电影连续扑街，北美暑期档呈现出一派萎靡不振的景象。


　　时光网讯 6月已经过半，但由于最近多部续集电影连续扑街，北美暑期档呈现出一派萎靡不振的景象。上周市场再迎来两部大规模开画的新片，但两片开画成绩也均未达到市场预期。

　　索尼发行的科幻喜剧《黑衣人：全球追缉》首周在4200余家影院开画，首映三天仅收票房2850万美元，虽然险胜《爱宠大机密2》夺得周末票房冠军，但也创下《黑衣人》系列的最差开画成绩。



　　环球影业出品的照明动画《爱宠大机密2》次周再收2380万美元，让出了周末冠军宝座。这部动画续集比开画周末下跌近半，累计票房已超9200万美元。

　　由于两部新片开画都遭遇“滑铁卢”，北美市场热度也显著回落。2019年第24个周末的票房榜前12名影片累计产出票房1.24亿美元，大盘比上周大幅回落23%，同比《超人总动员2》开画登顶的去年同期（大盘2.62亿美元）也暴跌过半。

　　去年同期接连迎来《超人总动员2》《侏罗纪世界2》两部爆款大片，今年6月后半程则只有《玩具总动员4》单挑大梁，本月票房势必将比去年的历史最高纪录明显倒退，单月票房只能以守住10亿美元大关为目标。

北美周末票房前十名 2019. 06.14-06.16（单位：万美元）



　　迪士尼发行的真人童话电影《阿拉丁》周末再收1670余万美元，仍位列排行榜季军。影片周末仅跌三成出头，北美累计票房已超2.6亿美元。

　　“X战警系列”完结篇《X战警：黑凤凰》次周末再收900万美元，被挤退至周末榜第四。影片比开画周末暴跌七成多，累计票房才刚突破5000万美元。

　　派拉蒙发行的音乐传记片《火箭人》周末再收880万美元，比前一周末下跌不到四成，以微弱差距排在周末榜第五。

新《杀戮战警》开画远不及预期

　　华纳和新线联合出品的犯罪动作片《杀戮战警》也在上周五正式开画，首周末在2952家影院收获票房832万美元，表现还不敌上映第三周的《火箭人》，仅排在周末榜第六位。

　　本片是《黑街神探》系列的第五部电影，也是2000年版《杀戮战警》的重启性续集。本片的故事主人公是夏福特三世，也就是萨缪尔·杰克逊饰演的夏福特二世的儿子。影片讲述从麻省理工毕业的John Shaft Jr.为了解开最好的哥们儿英年早逝的真相，需要从父亲（萨缪尔·杰克逊饰）身上学习一项特殊技能。

　　新《杀戮战警》在周五上映首日仅收273万美元（包含60万美元提前场），虽然险胜《黑凤凰》等老片挤进单日前五，但周末成绩却要比后者略逊一筹。影片制作成本达3500万美元，其中50%的成本已经由流媒体版权商Netflix支付，而本片也将在院线上映两周后登陆该流媒体平台。

　　即便如此，《杀戮战警》的开画成绩也远未达到1500万美元的市场预期，华纳想要收回余下的另一半成本也难度较高。影片在烂番茄网站也只得到35%的媒体好评，影院调查CinemaScore得分却高达“A”，评论相当的两极分化。



　　吉姆·贾木许执导的恐怖喜剧《丧尸未逝》上周五开始在613家影院中等规模上映，首周三天仅收获票房235万美元，排在周末榜第12名。本片由比尔·默瑞、亚当·德赖弗、蒂尔达·斯文顿等主演，故事讲述在一个宁静的小镇上，丧尸从墓中爬起袭击了居民们；三名戴着眼镜的警察和一位喜欢剑道的古怪苏格兰殡仪师必须团结一致，为了人类杀出重围。

　　本片在5月曾在第72届戛纳电影节上以开幕片的身份举行首映，但得到褒贬不一的媒体反响，其北美开画成绩也并不理想。影片在烂番茄网站也只得到51%的好评率，Metacritic权媒也只给出57分（满分100）。

作者：沉默的橄榄   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 北美周末票房 黑衣人 黑凤凰

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