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昆凌灾难大片《天火》首曝预告天崩地裂

王学圻窦骁加盟 10亿上海电影基金启航助力

2019-06-17 08:30:25 来源：Mtime时光网

《天火》发布首款“一触即燃”版先导预告，天崩地裂的视效吸睛。电影将于2019年年内登陆全球银幕。
　　时光网讯  第22届上海国际电影节日前正式拉开帷幕，《天火》剧组亮相开幕式红毯。6月16日晚，《天火》在上海虹桥基金小镇举办“盛夏燃情”天火之夜，总出品人兼总制片人董文洁、导演西蒙·韦斯特携主演昆凌柏安、纪凌尘、马昕墨等亮相，当晚，电影发布首款“一触即燃”版先导预告，天崩地裂的视效吸睛。电影将于2019年年内登陆全球银幕。

　　现场还公布了一段关于影片“重金打造”幕后制作视频。据悉，全片为了呈现火山爆发、飞车逃亡、水下溶洞等“奇观体验”，制作的特效镜头多达2300余个。影片在中国公司的主导下集结了来自17个国家的顶级幕后团队。

　　为还原真实场景，拍摄期间共计购买使用了6辆吉普车，拍摄爆破场面所消耗的炸药总重量达500多公斤。此外，剧组还将全世界做最逼真火山灰公司的半年产量采购一空，总重量高达20余吨。《天火》从2015年初筹备至今，在制片人董文洁带领之下，前后历时5年，几十稿打磨。






　　在当晚的发布会上，首期规模10亿元人民币的专项电影基金——“上海电影基金”在上海市委宣传部的支持和指导下，以上海作为改革创新的龙头，于“长三角一体化”上升为国家战略之际正式宣告发起设立。

　　“上海电影基金”由上海双创文化母基金及电影产业积淀深厚的知名机构亚太未来影视作为主要发起人，联合社会资本共同设立。基金设立旨在进一步繁荣上海电影的创作生产，焕发中国电影发祥地新活力，振兴上海影视产业，构建现代电影创新和制作体系，推进全球影视创制中心建设，加快上海成为国际文化大都市进程。

   编辑：hello王小羊

关键词： 天火 预告 昆凌
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