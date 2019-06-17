时光网讯
福斯的超级英雄电影新作《X战警：黑凤凰》
在票房方面再创新低，上映第二个周末，北美票房比首周末下跌了让人咋舌的73%。根据《好莱坞报道者》报道，由“尼子”尼古拉斯·霍尔特
主演的《野兽》番外篇单兵电影本来有可能开发，但后来计划凉了。
奥特曼为“波西米亚”拿下的“最佳剪辑”小金人
Burton花了两周时间剧本就写好了，奥特曼本来觉得“95%不可能拍”，但读完剧本之后，他竟然认为有戏，对剧本进行了修改，预期预算是9000万美元。在剧本中，汉克·麦考伊使用了《逆转未来》中的那种特殊血清，几乎要控制不住自己的兽性，还试图帮助另一位有着相似状况的科学家。但这位科学家失踪了，汉克发现他在进行恐怖主义活动。
X教授用“主脑”（Cerebro）找到了狼叔，狼叔和汉克一起搭档，最终结尾处揭露，正是新的反派角色惊恶先生（Mr. Sinister）操纵了影片中的事件。Burton还说，“我们会让惊恶成为多部电影中的反派，正是他在幕后控制一切”，而奥特曼补充说，“影片会有约翰·卡朋特《怪形》
的感觉”。
金伯格（REX/Shutterstock）
当奥特曼和Burton把剧本拿给西蒙·金伯格
，想要获得福斯的允许，可以使用包括“X教授”和“罗根”在内的核心X战警角色时，金伯格正忙着拍《黑凤凰》，拒绝了读剧本，想要好好把自己手头的电影拍好。而且金伯格当时也在想，如何在休·杰克曼
“挂靴”后，重新引入“金刚狼”这个角色，所以如果读了别的关于让狼叔“回归”的剧本，他脑子会乱。
现在《黑凤凰》拍砸了，2个亿的制片成本估计回本无望，影评人口碑一塌糊涂，金伯格对外媒表示，“这部电影没拍好，这事儿赖我。我是本片的导演和编剧，电影观众们不喜欢，这是我的锅。”
野兽在《黑凤凰》中的动机也是成谜 《死侍》
的导演提姆·米勒
（金伯格也是这个片的制片人）也来安慰他，“他给我写了邮件，对这部砸了的电影表示同情，”金伯格说，“人们对于《黑凤凰》有着不同的看法，而他本人作为粉丝还挺喜欢的。”
《死侍》导演米勒也来安慰金伯格
长期以来看，福斯被迪士尼收购后，这部《野兽》电影本来也就拍不成了，而现在《X战警》宇宙也告一段落，两位编剧决定对外公布这一消息，也在外网上放出了剧本。