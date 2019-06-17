





奥特曼为“波西米亚”拿下的“最佳剪辑”小金人





Burton花了两周时间剧本就写好了，奥特曼本来觉得“95%不可能拍”，但读完剧本之后，他竟然认为有戏，对剧本进行了修改，预期预算是9000万美元。在剧本中，汉克·麦考伊使用了《逆转未来》中的那种特殊血清，几乎要控制不住自己的兽性，还试图帮助另一位有着相似状况的科学家。但这位科学家失踪了，汉克发现他在进行恐怖主义活动。











金伯格（REX/Shutterstock）









现在《黑凤凰》拍砸了，2个亿的制片成本估计回本无望，影评人口碑一塌糊涂，金伯格对外媒表示，“这部电影没拍好，这事儿赖我。我是本片的导演和编剧，电影观众们不喜欢，这是我的锅。”







野兽在《黑凤凰》中的动机也是成谜















《死侍》导演米勒也来安慰金伯格





长期以来看，福斯被迪士尼收购后，这部《野兽》电影本来也就拍不成了，而现在《X战警》宇宙也告一段落，两位编剧决定对外公布这一消息，也在外网上放出了剧本。