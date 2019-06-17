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"野兽"独立电影:X教授和狼叔原本都在

金伯格拒绝读剧本 为"黑凤凰"失败担责任

2019-06-17 08:59:11 来源：Mtime时光网

参与过多部《X战警》电影的剪辑师兼配乐师约翰·奥特曼和他的助理，写了一版《野兽》独立电影的剧本，但是忙着拍《黑凤凰》的西蒙·金伯格没看；近日金伯格表示，《黑凤凰》拍砸了是他的错。


　　时光网讯　福斯的超级英雄电影新作《X战警：黑凤凰》在票房方面再创新低，上映第二个周末，北美票房比首周末下跌了让人咋舌的73%。根据《好莱坞报道者》报道，由“尼子”尼古拉斯·霍尔特主演的《野兽》番外篇单兵电影本来有可能开发，但后来计划凉了。

　　参与了“X战警”系列作品《X战警2》《X战警：逆转未来》《X战警：天启》的作曲家兼剪辑师约翰·奥特曼（今年凭借《波西米亚狂想曲》拿到了奥斯卡“最佳剪辑”的小金人），本来和自己的助理Byron Burton写了一版剧本，故事发生在上世纪80年代，X教授和金刚狼这两个角色都有参与其中。


奥特曼为“波西米亚”拿下的“最佳剪辑”小金人

　　Burton花了两周时间剧本就写好了，奥特曼本来觉得“95%不可能拍”，但读完剧本之后，他竟然认为有戏，对剧本进行了修改，预期预算是9000万美元。在剧本中，汉克·麦考伊使用了《逆转未来》中的那种特殊血清，几乎要控制不住自己的兽性，还试图帮助另一位有着相似状况的科学家。但这位科学家失踪了，汉克发现他在进行恐怖主义活动。

　　X教授用“主脑”（Cerebro）找到了狼叔，狼叔和汉克一起搭档，最终结尾处揭露，正是新的反派角色惊恶先生（Mr. Sinister）操纵了影片中的事件。Burton还说，“我们会让惊恶成为多部电影中的反派，正是他在幕后控制一切”，而奥特曼补充说，“影片会有约翰·卡朋特《怪形》的感觉”。


金伯格（REX/Shutterstock）

　　当奥特曼和Burton把剧本拿给西蒙·金伯格，想要获得福斯的允许，可以使用包括“X教授”和“罗根”在内的核心X战警角色时，金伯格正忙着拍《黑凤凰》，拒绝了读剧本，想要好好把自己手头的电影拍好。而且金伯格当时也在想，如何在休·杰克曼“挂靴”后，重新引入“金刚狼”这个角色，所以如果读了别的关于让狼叔“回归”的剧本，他脑子会乱。

　　现在《黑凤凰》拍砸了，2个亿的制片成本估计回本无望，影评人口碑一塌糊涂，金伯格对外媒表示，“这部电影没拍好，这事儿赖我。我是本片的导演和编剧，电影观众们不喜欢，这是我的锅。”


野兽在《黑凤凰》中的动机也是成谜

　　尽管问题重重，金伯格依然说他很享受拍摄的过程，他还提到了当年雷德利·斯科特在与他合作《火星救援》时（雷老是导演，金伯格是制片人）说过的话，“我最喜欢拍的电影不是《异形》《银翼杀手》《末路狂花》或者《角斗士》，而是《魔鬼女大兵》（烂片）。”“雷老说他最喜欢拍的是《魔鬼女大兵》，因为拍片过程很愉快，他也学到了很多东西”，金伯格说。“我这些年来想了很多，特别是上个周末”。

　　《死侍》的导演提姆·米勒（金伯格也是这个片的制片人）也来安慰他，“他给我写了邮件，对这部砸了的电影表示同情，”金伯格说，“人们对于《黑凤凰》有着不同的看法，而他本人作为粉丝还挺喜欢的。”


《死侍》导演米勒也来安慰金伯格

　　长期以来看，福斯被迪士尼收购后，这部《野兽》电影本来也就拍不成了，而现在《X战警》宇宙也告一段落，两位编剧决定对外公布这一消息，也在外网上放出了剧本。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： X战警 野兽 黑凤凰 西蒙·金伯格 福斯
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