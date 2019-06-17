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郭富城“集邮”梁朝伟 美亚娱乐发片单

沈腾主演《光天化日》曝光 这次腾哥不搞笑

2019-06-17 08:55:40 来源：Mtime时光网

《风再起时》等影片主创亮相美亚之夜，郭富城笑言，终于可以“集邮”演技男神梁朝伟了。
　　时光网讯  6月16日，第22届上海国际电影节开幕式次日，美亚娱乐发布片单计划，四部重磅新作的主创——《风再起时》导演翁子光，主演郭富城梁朝伟杜鹃《催眠·裁决》导演黎兆钧、施柏林、刘永泰，主演张家辉张翰；《尖疯姐妹》制片人白金，演员杨森；《光天化日》导演王大庆、主演沈腾，先后亮相推介。





　　率先亮相的影片是由金像奖最佳编剧翁子光自编自导，郭富城、梁朝伟两大影帝首度携手打造，杜鹃、许冠文、春夏、谭耀文加盟的电影《风再起时》，影片自开机起便备受瞩目，被观众评为2019最期待华语片之一。郭富城笑言，终于可以“集邮”演技男神梁朝伟了。

　　第二部推介影片为美亚娱乐主导宣发的犯罪动作大片《催眠·裁决》，该电影日前已定档9月12日，在影片中张家辉挑战自我出演催眠专家，而张翰则继《战狼2》后再次演绎硬汉角色，承包影片中肉搏枪战等动作戏，两人一静一动展开双线限时营救。

　　未映先热、开机首日便喜提微博热搜第一的《尖疯姐妹》在美亚之夜上亦吸睛，该影片由金依萌导演，马丽联手“破产女孩”贝丝·比厄破次元壁主演，好莱坞金牌班底保驾护航，制片人白金现场表示，这是一部融合了好莱坞与开心麻花两种元素的喜剧，还透露影片幕后团队与《金刚狼》、《死侍》、《律政俏佳人》等影视作品关系密切。

　　最后，压轴登场的是由宸铭传媒和美亚娱乐共同出品的影片《光天化日》，电影故事主要聚焦于兄弟情，注重人物群像的刻画，由新晋百亿演员沈腾主演，新锐导演王大庆执导，尚可担任监制及编剧，目前影片制作仍处于高度保密状态，沈腾仅透露自己饰演 “尊非”是与以往截然不同的角色，非喜剧，他信心十足地表示“自己对自己的期待很高”。

　　5部新片计划同时掀开面纱，其中既有知名制片人张家振联合新锐导演王早，以传奇侦探赵伟真实经历为蓝本创作的传记电影《荒蛮乐园》，导演马伟豪携手喜剧编剧冷旭阳打造的爱情片《小梦想家》；也有与著名音乐人、演员王太利合作开发的青春类型作品《合唱团》；还有改编自内地人气短篇小说，由马伟豪监制、原作者宋小君自编自导的《请当面说分手》，以及青年导演黄刚执导的《老年华》。

　　另外，美亚娱乐特别推介了一批新锐导演和新签约艺人，包括《催眠·裁决》导演黎兆钧、施柏林、刘永泰，因短片《春雨过境》初露锋芒的90后青年导演黄刚，以及香港著名演员吴卓羲、颜值与演技兼具的陈嘉宝、新生代男演员博尔吉特等。

   编辑：hello王小羊

关键词： 美亚 片单 风再起时 光天化日 沈腾 郭富城 梁朝伟
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