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钟汉良“最费钱”周一围“爱养生”

战争大片《解放了》上影节首曝预告

2019-06-17 09:26:38 来源：Mtime时光网

周一围饰演的炮兵嗓门大，经常口干舌燥，保温杯不离手成“养生达人”；钟汉良曾有一场戏在拍摄时磨烂了N副手套，为了戏好“不计成本”；王锵冷天拍戏冻得哆嗦；郭麒麟在半空中一吊就是半天。
　　时光网讯   6月16日，由韩三平任总策划、李少红任总监制及总导演、常晓阳任导演的建国70周年献礼战争片《解放了》在上海电影节期间发布海报和首支预告。




　　发布会以一段展现战争环境中孩子们生活状况的情景剧开场，演员钟汉良周一围先后用角色独白的形式为观众描绘影片的故事开端。1949年1月，中国人民解放军将国民党50万军队围困于天津，大战前的天津城已是一座炼狱，《解放了》的故事由此开端……

　　李少红解读了影片的独特视角和拍摄初衷。不同于其他着重宏观战略性格局的作品，《解放了》是一个讲述战争年代下普通人命运和情怀的故事。电影以在战区的普通人视角勾勒出底层人民的生活，展现战火硝烟下人性与真情的交织。






　　在回顾了之前发布的电影制作特辑后，演员们依次在台上回忆了拍摄期间的点滴。为塑造角色，大家拼劲十足。周一围饰演的炮兵嗓门大，经常口干舌燥，保温杯不离手成了“养生达人”；钟汉良曾有一场戏在拍摄时磨烂了N副手套，为了戏好“不计成本”；王锵冷天拍戏被“浇冷水”冻得哆嗦；郭麒麟在半空中一吊就是半天。

　　为了打造影片的历史感并还原战争时期场面，电影大到美术置景，小到道具造型都颇为考究。剧组在拍摄现场实地建造了一座天津城，搭建了如解放桥、屋顶群、下水道等一系列当年老天津城里的独特建筑。从傅亨逼真的“脏妆”造型到尹子维佩戴的还原度极高的道具手表，也能感受到剧组的态度。

   编辑：hello王小羊

关键词： 解放了 预告
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