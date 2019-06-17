周一围饰演的炮兵嗓门大，经常口干舌燥，保温杯不离手成“养生达人”；钟汉良曾有一场戏在拍摄时磨烂了N副手套，为了戏好“不计成本”；王锵冷天拍戏冻得哆嗦；郭麒麟在半空中一吊就是半天。

















李少红解读了影片的独特视角和拍摄初衷。不同于其他着重宏观战略性格局的作品，《解放了》是一个讲述战争年代下普通人命运和情怀的故事。电影以在战区的普通人视角勾勒出底层人民的生活，展现战火硝烟下人性与真情的交织。





















在回顾了之前发布的电影制作特辑后，演员们依次在台上回忆了拍摄期间的点滴。为塑造角色，大家拼劲十足。周一围饰演的炮兵嗓门大，经常口干舌燥，保温杯不离手成了“养生达人”；钟汉良曾有一场戏在拍摄时磨烂了N副手套，为了戏好“不计成本”；王锵冷天拍戏被“浇冷水”冻得哆嗦；郭麒麟在半空中一吊就是半天。





为了打造影片的历史感并还原战争时期场面，电影大到美术置景，小到道具造型都颇为考究。剧组在拍摄现场实地建造了一座天津城，搭建了如解放桥、屋顶群、下水道等一系列当年老天津城里的独特建筑。从傅亨逼真的“脏妆”造型到尹子维佩戴的还原度极高的道具手表，也能感受到剧组的态度。