时光网讯
上个月，HBO曾经最好看的美剧《权力的游戏》
完结时，粉丝们对于许多剧中角色的最终结局颇为不满，这其中也包括本剧的演员之一——“瑟曦”的扮演者琳娜·海蒂
。瑟曦整整出现足了八季，而她最终的死法，在很多观众看来，甚至是莫名其妙的。
她虽然想要逃出君临城，但最终还是在首都陷落时，和不远万里和她团聚（而实际上赶过来也就用了一天？）的双胞胎弟弟/情人詹姆死在了一起，和原著与前几季中铺垫的那个“预言”也不完全是一回事。
在近日接受外媒的采访时，琳娜承认对于自己所扮演的这一角色，有着“自己的抱怨”，“我身为本剧观众，也有着自己最喜欢的角色，有几条抱怨的点，但还没喝多到能跟两位编剧大卫·贝尼奥夫
、D·B·魏斯
坐下来讨论的份儿。”
至于喝多了要跟两位DB“抱怨”什么，这位英国女演员简单明了，“我希望瑟曦有个更好的死法，”她补充说，“你肯定会梦想着自己死亡的方式，这个剧怎么拍都行，但我觉得我非常失望。”
琳娜可不是本剧唯一一位对结局不满意的演员，在剧中饰演她父亲“老狮子”泰温·兰尼斯特的查里斯·丹斯
也认为，《权游》的结局让他“感到困惑”。反水反得不知道图个啥的“太监”瓦里斯演员康雷斯·希尔
也说，“最后几季《权游》让人沮丧”。而“二丫”麦茜·威廉姆斯
对于自己的角色没能杀死瑟曦表示失望，毕竟她那个“名单”，是全剧推动这个角色的最大动力。
不过最终琳娜还是把话圆回来了，“毕竟剧集创作者们也不可能让每一位观众满意嘛，不管他们怎么拍，总会有从高处跌落的衰败感。”