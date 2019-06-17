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"权游"瑟曦演员不满意自己角色死法

"希望她能有个更好的死法 我非常失望"

2019-06-17 09:31:02 来源：Mtime时光网

《权游》中的“瑟曦”本人琳娜·海蒂表示，“希望瑟曦能有个更好的死法”。


　　时光网讯　上个月，HBO曾经最好看的美剧《权力的游戏》完结时，粉丝们对于许多剧中角色的最终结局颇为不满，这其中也包括本剧的演员之一——“瑟曦”的扮演者琳娜·海蒂。瑟曦整整出现足了八季，而她最终的死法，在很多观众看来，甚至是莫名其妙的。

　　她虽然想要逃出君临城，但最终还是在首都陷落时，和不远万里和她团聚（而实际上赶过来也就用了一天？）的双胞胎弟弟/情人詹姆死在了一起，和原著与前几季中铺垫的那个“预言”也不完全是一回事。



　　在近日接受外媒的采访时，琳娜承认对于自己所扮演的这一角色，有着“自己的抱怨”，“我身为本剧观众，也有着自己最喜欢的角色，有几条抱怨的点，但还没喝多到能跟两位编剧大卫·贝尼奥夫D·B·魏斯坐下来讨论的份儿。”

　　至于喝多了要跟两位DB“抱怨”什么，这位英国女演员简单明了，“我希望瑟曦有个更好的死法，”她补充说，“你肯定会梦想着自己死亡的方式，这个剧怎么拍都行，但我觉得我非常失望。”



　　琳娜可不是本剧唯一一位对结局不满意的演员，在剧中饰演她父亲“老狮子”泰温·兰尼斯特的查里斯·丹斯也认为，《权游》的结局让他“感到困惑”。反水反得不知道图个啥的“太监”瓦里斯演员康雷斯·希尔也说，“最后几季《权游》让人沮丧”。而“二丫”麦茜·威廉姆斯对于自己的角色没能杀死瑟曦表示失望，毕竟她那个“名单”，是全剧推动这个角色的最大动力。

　　不过最终琳娜还是把话圆回来了，“毕竟剧集创作者们也不可能让每一位观众满意嘛，不管他们怎么拍，总会有从高处跌落的衰败感。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 权力的游戏 HBO 瑟曦 琳娜·海蒂
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权力的游戏

权力的游戏 (2011)

9.1

导演：艾伦·泰勒

主演：基特·哈灵顿

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琳娜·海蒂

琳娜·海蒂

Lena Headey

职业：演员 | 制作人

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