《权游》中的“瑟曦”本人琳娜·海蒂表示，“希望瑟曦能有个更好的死法”。











她虽然想要逃出君临城，但最终还是在首都陷落时，和不远万里和她团聚（而实际上赶过来也就用了一天？）的双胞胎弟弟/情人詹姆死在了一起，和原著与前几季中铺垫的那个“预言”也不完全是一回事。















至于喝多了要跟两位DB“抱怨”什么，这位英国女演员简单明了，“我希望瑟曦有个更好的死法，”她补充说，“你肯定会梦想着自己死亡的方式，这个剧怎么拍都行，但我觉得我非常失望。”















不过最终琳娜还是把话圆回来了，“毕竟剧集创作者们也不可能让每一位观众满意嘛，不管他们怎么拍，总会有从高处跌落的衰败感。”