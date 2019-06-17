



新神族（New Gods）是DC漫画中的种族，由杰克·科比创造，首次登场于1971年3月《新神#1》。该种族较为出名的角色有达克赛德、荒原狼、奇迹先生、天父、奥利安。荒原狼就是《正义联盟》的大反派。





阿娃·杜威内的《新神族》何时能拍成？





在宇宙中分为数个世界，第三世界是凡人与神的世界，而第二世界是旧神们的世界。在旧神们因争斗而消亡之后（“诸神黄昏”），第二世界重生为第四世界，新神们就诞生于这里。





在第四世界存在多个种族，但最强大的要属“新神族”，他们的科技远超宇宙中的其他种族，一台母盒便能完成所有事情。他们主要生存在两个星球，主张和平的新神扎根“新创世星”维持宇宙秩序；狂热好战的新神则主宰“天启星”对外扩张。





未来DCEU要展现的，正是以达克赛德（天启星老大，DC的“灭霸”）为首的邪恶新神，对抗半神、超人类组成的正义力量。