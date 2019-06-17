《正义联盟》中的达克赛德原本要长这样？
时光网讯
距离《正义联盟》
上映已快2年，半途“被”退出的导演扎克·施奈德
对这个项目依旧念念不忘，最近又在自己玩的Vero平台上分享了大反派达克赛德概念图以及钢骨的未公开剧照。
随着本·阿弗莱克卸任蝙蝠侠、亨利·卡维尔
的《超人：钢铁之躯2》
遥遥无期，想让华纳放出扎克·施奈德剪辑版《正义联盟》已无可能。从扎克·施奈德如此执着地在社交媒体上放料来猜测，他对自己剪辑版本的《正义联盟》没上映这事，至今还耿耿于怀呐。
虽然影迷没在《正义联盟》中看到达克赛德，但这个DC大反派迟早还是有可能会出现在大银幕上。去年有报道称，《时间的皱折》
导演阿娃·杜威内
与华纳DC签约，操刀《新神族》（The New Gods）的大银幕改编。
新神族（New Gods）是DC漫画中的种族，由杰克·科比创造，首次登场于1971年3月《新神#1》。该种族较为出名的角色有达克赛德、荒原狼、奇迹先生、天父、奥利安。荒原狼就是《正义联盟》的大反派。
在宇宙中分为数个世界，第三世界是凡人与神的世界，而第二世界是旧神们的世界。在旧神们因争斗而消亡之后（“诸神黄昏”），第二世界重生为第四世界，新神们就诞生于这里。
在第四世界存在多个种族，但最强大的要属“新神族”，他们的科技远超宇宙中的其他种族，一台母盒便能完成所有事情。他们主要生存在两个星球，主张和平的新神扎根“新创世星”维持宇宙秩序；狂热好战的新神则主宰“天启星”对外扩张。
未来DCEU要展现的，正是以达克赛德（天启星老大，DC的“灭霸”）为首的邪恶新神，对抗半神、超人类组成的正义力量。
目前DC已官宣的项目里这部片还没定档（档期资料来自boxofficemojo）