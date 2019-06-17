十年来英国最火原创新剧《贴身保镖》正在开发第二季，理查德·麦登饰演的男主角大卫·巴德有望回归。









该剧的编剧制作人Jed Mercurio近日亲口确认了《贴身保镖》第二季正在运作中，称他正与BBC协商续订第二季的相关事宜，“目前进展到法律合同的协商阶段了”。





去年剧集大爆之后，Mercurio向英国媒体表达了希望继续制作第二季的心情。理查德·麦登去年也曾向媒体表态愿意回归继续出演，但第二季不会很快开拍。





麦登告诉好莱坞媒体：“我们已经讨论了继续拍的事情。《贴身保镖》在英国播完一个月后，我跟Jed谈了谈，我们决定起码给这部剧一年的间歇期，好好琢磨怎么去做比第一季更好的内容”。



