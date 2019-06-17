时光网讯
BBC十年来观看人次最多的原创剧集《贴身保镖》
正在开发第二季，理查德·麦登
饰演的男主角大卫·巴德有望回归。
该剧的编剧制作人Jed Mercurio近日亲口确认了《贴身保镖》第二季正在运作中，称他正与BBC协商续订第二季的相关事宜，“目前进展到法律合同的协商阶段了”。
去年剧集大爆之后，Mercurio向英国媒体表达了希望继续制作第二季的心情。理查德·麦登去年也曾向媒体表态愿意回归继续出演，但第二季不会很快开拍。
麦登告诉好莱坞媒体：“我们已经讨论了继续拍的事情。《贴身保镖》在英国播完一个月后，我跟Jed谈了谈，我们决定起码给这部剧一年的间歇期，好好琢磨怎么去做比第一季更好的内容”。
去年夏季播出的《贴身保镖》开播收视率破千万，成为十年来英国最受欢迎的新剧，剧集播出之后口碑与收视齐飞，烂番茄满分100%，IMDB均分8.3。
剧集围绕着理查德·麦登饰演的从战场回来的老兵大卫·巴德展开，巴德承受着PTSD（创伤后应激反应），被安排在支持伊战、策略激进的内阁女大臣（凯莉·霍威饰演）身边担任贴身保镖。政治观点相左的两人初次见面针锋相对，在一次次突发事件之后，男女主角的关系渐渐跨过工作的界限......