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十年最火英剧《贴身保镖》或有第二季

主创正与BBC协商续拍 理查德麦登斯愿回归

2019-06-17 10:32:32 来源：Mtime时光网

十年来英国最火原创新剧《贴身保镖》正在开发第二季，理查德·麦登饰演的男主角大卫·巴德有望回归。

　　时光网讯 BBC十年来观看人次最多的原创剧集《贴身保镖》正在开发第二季，理查德·麦登饰演的男主角大卫·巴德有望回归。

　　该剧的编剧制作人Jed Mercurio近日亲口确认了《贴身保镖》第二季正在运作中，称他正与BBC协商续订第二季的相关事宜，“目前进展到法律合同的协商阶段了”。

　　去年剧集大爆之后，Mercurio向英国媒体表达了希望继续制作第二季的心情。理查德·麦登去年也曾向媒体表态愿意回归继续出演，但第二季不会很快开拍。

　　麦登告诉好莱坞媒体：“我们已经讨论了继续拍的事情。《贴身保镖》在英国播完一个月后，我跟Jed谈了谈，我们决定起码给这部剧一年的间歇期，好好琢磨怎么去做比第一季更好的内容”。

预告片

　　去年夏季播出的《贴身保镖》开播收视率破千万，成为十年来英国最受欢迎的新剧，剧集播出之后口碑与收视齐飞，烂番茄满分100%，IMDB均分8.3。

　　剧集围绕着理查德·麦登饰演的从战场回来的老兵大卫·巴德展开，巴德承受着PTSD（创伤后应激反应），被安排在支持伊战、策略激进的内阁女大臣（凯莉·霍威饰演）身边担任贴身保镖。政治观点相左的两人初次见面针锋相对，在一次次突发事件之后，男女主角的关系渐渐跨过工作的界限......

   编辑：Joker

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关键词： 贴身保镖 英剧 续订 BBC
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贴身保镖

贴身保镖 (2018)

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理查德·麦登

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职业：演员

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