





























他将与前妻安-玛莉·杜芙合作，二人育有一个8岁的儿子。不过，这位40岁的苏格兰演员坚持认为这并不是问题。 麦卡沃伊接演这部作品的过程很快，并且很有可能非常尴尬的是，，二人育有一个8岁的儿子。不过，这位40岁的苏格兰演员坚持认为这并不是问题。





麦卡沃伊前妻也参演了《黑暗物质》 “我记得安-玛莉饰演的角色叫Ma Costa，Lord Asriel和这个角色并没有太多交集，”麦卡沃伊说，“也许在第二季会有，但原著中肯定没有。这很好，非常酷。其实她是先于我加入的。我跟选角导演Kahleen Crawford很熟，在最后决定前，其实应该是另一名演员出演Lord Asriel的。”









“所以是的，这真的是最后一秒才决定的，”麦卡沃伊笑着继续说。但即使是个迅速的决定，且只签了最初的两周合约，但麦卡沃伊在加入前还是有特定的条件。“在我和Bad Wolf Productions的简·特兰特签约前，我说：‘听着，我们是要按照书拍吗？’我不是说要抛弃原著，我只是想知道剧中Lyra和Will是不是要做出书中那样巨大而具争议的决定。”





他接着解释道：“我们是否要像他们那样救下人类？我们是不是要保留那些良知？我们是不是要像只有Will和Lyra做到的那样保留自由意志，就像书中那样？那是我希望看到的，特兰特也向我保证这些都会实现。希望这些是观众可以期待看到的东西——虽然我知道对于没看过原著的观众来说，这没有什么特殊意义。”











“连我自己都不知道为什么我这么喜欢那些小说，真的，”麦卡沃伊继续道，“我就觉得叙事特别优美。菲利普·普尔曼是个杰出的作家，他显然在为孩子们写东西，这样的受众也是有争议的，因为书中内容黑暗得有点令人难以想象。那是关于你与自己灵魂的关系，这突然就变得深刻了。这有点神话性质，优美又魔法般地浪漫，其中你的灵魂以动物的方式展现，这个概念真的很吸引人，也很美好。”











“作为作家，他也很机敏。但同时，我觉得小说读起来很像是你的祖父在给你讲故事。里面有些很直接、熟悉和令人欣慰的事情。如果我们能拍全部三部小说，那么观众们会完成一场令人惊讶并可能觉得充满争议的旅程。为了拯救人类，这两个小女孩和小男孩所要做的真的非常、非常有胆量。”







