时光网洛杉矶讯
今年还没过半，但对于詹姆斯·麦卡沃伊
来说已经可以说是忙碌的一年了。在领衔主演了一月的《玻璃先生》
，完成了M·奈特·沙马兰
原创的反英雄三部曲后，他又结束了自己的《X战警》系列征途——在《X战警：黑凤凰》
中回归饰演主要配角X教授。
然后在九月，他又会投入到恐怖类型片《小丑回魂2》
中，这也是承接2017年那部根据史蒂芬·金小说改编作品的下半部分，讲述了主角成人后的故事。上一部《小丑回魂》
最终收获了超过7亿美元的票房成绩。
有趣的是，就在他的职业生涯似乎要更上一层楼时，麦卡沃伊又在15年中第一次回归了小荧幕，加入了已经拥有强大卡司阵容的《黑暗物质》
。
这部剧是HBO和BBC合作出品的，改编自菲利普·普尔曼
的“黑暗物质”三部曲，其背景设置于一个每个人类都有守护神的平行世界，他们的守护神是自己灵魂的体现。本剧在首播季播出前就已经被续订了第二季。
故事聚焦于两个孩子Lyra Belacqua（《金刚狼3：殊死一战》
中的达芙妮·基恩
饰）和Will Parry（Amir Wilson
饰），他们将在平行宇宙间游走，并不断成长。麦卡沃伊饰演Lord Asriel
，虽然出场时间相对较少，却是故事中一个不露真容的大型贵族体系中手握大权且倍受尊敬的一员。
虽然基调和重点都很不一样，但有些人已经把《黑暗物质》当作HBO对于《权力的游戏》的“替补”了
——这种想法可能会一直持续到后者几部前传的问世，但目前仍是归期未定。这种对比对于麦卡沃伊来说好像并不成问题。
“如果HBO依赖我们（成为《权力的游戏》
的替代品），这很好，”他在最近与时光网的一次谈话中说道，“听着，原著小说是非常棒的素材，我也觉得能跟菲利普·普尔曼那些难以置信的小说相提并论的作品太少了。我想HBO和BBC真正仰赖的是他的小说。他们并没有依靠我，因为我真的只出演了第一集和最后一集。然后我觉得，在第二季我的戏份也很少
，虽然后面我会更多露面，如果有第三季的话。所以达芙妮·基恩和露丝·威尔森得扛起第一季的重担了。而我就没有那么大的压力。”
麦卡沃伊接演这部作品的过程很快，并且很有可能非常尴尬的是，他将与前妻安-玛莉·杜芙合作
，二人育有一个8岁的儿子。不过，这位40岁的苏格兰演员坚持认为这并不是问题。
“我记得安-玛莉饰演的角色叫Ma Costa，Lord Asriel和这个角色并没有太多交集，”麦卡沃伊说，“也许在第二季会有，但原著中肯定没有。这很好，非常酷。其实她是先于我加入的。我跟选角导演Kahleen Crawford很熟，在最后决定前，其实应该是另一名演员出演Lord Asriel的。”
“但她记得我们聊过《黑暗物质》
，也知道我有多了解原著，我有多喜爱那些角色。但我从来没觉得那里面有我能演的角色。不过后来她某个周四给我打电话，说：‘你周五能开始工作吗？’我说：‘什么，你是说明天吗？’她说是的。我就说：‘你们明天干什么？是试服装之类的吗？’她说：‘不是，我们明天就开拍了。’我就说：‘噢，那好吧。’”
“所以是的，这真的是最后一秒才决定的，”麦卡沃伊笑着继续说。但即使是个迅速的决定，且只签了最初的两周合约，但麦卡沃伊在加入前还是有特定的条件。“在我和Bad Wolf Productions的简·特兰特签约前，我说：‘听着，我们是要按照书拍吗？’我不是说要抛弃原著，我只是想知道剧中Lyra和Will是不是要做出书中那样巨大而具争议的决定。”
他接着解释道：“我们是否要像他们那样救下人类？我们是不是要保留那些良知？我们是不是要像只有Will和Lyra做到的那样保留自由意志，就像书中那样？那是我希望看到的，特兰特也向我保证这些都会实现。希望这些是观众可以期待看到的东西——虽然我知道对于没看过原著的观众来说，这没有什么特殊意义。”
“连我自己都不知道为什么我这么喜欢那些小说，真的，”麦卡沃伊继续道，“我就觉得叙事特别优美。菲利普·普尔曼是个杰出的作家，他显然在为孩子们写东西，这样的受众也是有争议的，因为书中内容黑暗得有点令人难以想象。那是关于你与自己灵魂的关系，这突然就变得深刻了。这有点神话性质，优美又魔法般地浪漫，其中你的灵魂以动物的方式展现，这个概念真的很吸引人，也很美好。”
“作为作家，他也很机敏。但同时，我觉得小说读起来很像是你的祖父在给你讲故事。里面有些很直接、熟悉和令人欣慰的事情。如果我们能拍全部三部小说，那么观众们会完成一场令人惊讶并可能觉得充满争议的旅程。为了拯救人类，这两个小女孩和小男孩所要做的真的非常、非常有胆量。”
你听说过《黑暗物质》
吗？在其剧版播出前，你愿意了解更多有关内容吗？让我们在下方评论栏看到你的想法。