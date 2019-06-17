在授予荣誉环节，徐峥、姚晨分获微博电影之夜最佳男女演员；章子怡获最具国际影响力演员；最受瞩目银幕人物则颁给了胡歌；最受期待青年演员的荣誉授予了鹿晗；郭帆夺得最具影响力青年导演；《南方车站的聚会》
获微博大V推荐度最受期待电影；《攀登者》
则收获最受瞩目年度电影的殊荣。
此外，这场电影人盛会亦设计了不少趣味互动环节：火箭少女101开场即带来了曾经风靡全网的《西虹市首富》
电影插曲《卡路里》，再次将观众带回了充满笑声的电影中，今年的微博电影之夜也正值父亲节，邓超在开场致辞中说道：“父爱是电影中很大的主题，《流浪地球》
曾经让我在影院动容。”
姚晨、吴京在现场也回忆起自己的父亲，场面温馨。鹿晗则和邓超互动，还原节目中的“父子关系”，笑称“父亲节快乐”。岳云鹏念出那首写给父亲的《如果有直达天堂的电梯》的歌词，几近哽咽。
年初，一部《流浪地球》
让国产科幻电影备受关注，而今年《上海堡垒》
也即将和观众见面，故事讲述了未来世界的外星文明突袭地球，上海成为了人类最后的希望，同样也获得了微博最受期待科幻电影的殊荣。
导演滕华涛在确认现场没有自己合作的女演员后，玩笑称“舒淇是自己合作过的最美女演员”。而对鹿晗的印象则是“仗义”，主演鹿晗同时获得微博最受期待青年演员的荣誉，“在电影行业我还是新人，需要向前辈们多多学习。”在《上海堡垒》
中，鹿晗饰演的江洋是一个热血少年，在电影中也有很棒的成长。
随后邓超再次登台，带着讲述中国式父子故事的《银河补习班》
和观众见面，同样这部电影也获得了微博最受期待剧情电影的荣誉，白宇在电影中饰演长大后的马浩文，同时他也在现场表达了自己的父亲的爱，“自己的父亲是一个特别严肃的人，父亲对你的爱可能很多种，小时候都不明白，长大之后就会明白很多，大家应该更加爱自己的爸爸。”
岳云鹏和直男女神佟丽娅则成为微博最受期待喜剧CP，“佟丽娅岳云鹏吻戏”也曾经登顶热搜，有“女神收割机”之称的岳云鹏在拍电影时难掩紧张，而佟丽娅则笑称：“和岳云鹏合作长褶子。”而在台上岳云鹏则是调侃起了主持人华少的体重。
编辑：隐饮