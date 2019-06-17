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吴京章子怡舒淇鹿晗亮相微博电影之夜

徐峥姚晨获最佳男女演员 "攀登者"最受瞩目

2019-06-17 14:19:15 来源：Mtime时光网

微博电影之夜众星云集，吴京、章子怡、舒淇、鹿晗多位明星亮相，徐峥、姚晨分获微博电影之夜最佳男女演员，郭帆夺得最具影响力青年导演，《攀登者》则收获最受瞩目年度电影的殊荣。
        时光网讯 6月16日，2019微博电影之夜于上海电影节期间举行，众多电影圈大咖欢聚一堂，现场星光熠熠。当天包括吴京章子怡徐峥姚晨胡歌桂纶镁邓超周冬雨易烊千玺舒淇鹿晗岳云鹏佟丽娅张雪迎唐艺昕陈飞宇等多位明星到场助阵。



        在授予荣誉环节，徐峥、姚晨分获微博电影之夜最佳男女演员；章子怡获最具国际影响力演员；最受瞩目银幕人物则颁给了胡歌；最受期待青年演员的荣誉授予了鹿晗；郭帆夺得最具影响力青年导演；《南方车站的聚会》获微博大V推荐度最受期待电影；《攀登者》则收获最受瞩目年度电影的殊荣。

        此外，这场电影人盛会亦设计了不少趣味互动环节：火箭少女101开场即带来了曾经风靡全网的《西虹市首富》电影插曲《卡路里》，再次将观众带回了充满笑声的电影中，今年的微博电影之夜也正值父亲节，邓超在开场致辞中说道：“父爱是电影中很大的主题，《流浪地球》曾经让我在影院动容。”

       

章子怡、吴京

姚晨、吴京在现场也回忆起自己的父亲，场面温馨。鹿晗则和邓超互动，还原节目中的“父子关系”，笑称“父亲节快乐”。岳云鹏念出那首写给父亲的《如果有直达天堂的电梯》的歌词，几近哽咽。

        年初，一部《流浪地球》让国产科幻电影备受关注，而今年《上海堡垒》也即将和观众见面，故事讲述了未来世界的外星文明突袭地球，上海成为了人类最后的希望，同样也获得了微博最受期待科幻电影的殊荣。

       导演滕华涛在确认现场没有自己合作的女演员后，玩笑称“舒淇是自己合作过的最美女演员”。而对鹿晗的印象则是“仗义”，主演鹿晗同时获得微博最受期待青年演员的荣誉，“在电影行业我还是新人，需要向前辈们多多学习。”在《上海堡垒》中，鹿晗饰演的江洋是一个热血少年，在电影中也有很棒的成长。

       

邓超

随后邓超再次登台，带着讲述中国式父子故事的《银河补习班》和观众见面，同样这部电影也获得了微博最受期待剧情电影的荣誉，白宇在电影中饰演长大后的马浩文，同时他也在现场表达了自己的父亲的爱，“自己的父亲是一个特别严肃的人，父亲对你的爱可能很多种，小时候都不明白，长大之后就会明白很多，大家应该更加爱自己的爸爸。”

       岳云鹏和直男女神佟丽娅则成为微博最受期待喜剧CP，“佟丽娅岳云鹏吻戏”也曾经登顶热搜，有“女神收割机”之称的岳云鹏在拍电影时难掩紧张，而佟丽娅则笑称：“和岳云鹏合作长褶子。”而在台上岳云鹏则是调侃起了主持人华少的体重。








   编辑：隐饮

关键词： 微博电影之夜
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