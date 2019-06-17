微博电影之夜众星云集，吴京、章子怡、舒淇、鹿晗多位明星亮相，徐峥、姚晨分获微博电影之夜最佳男女演员，郭帆夺得最具影响力青年导演，《攀登者》则收获最受瞩目年度电影的殊荣。



















章子怡、吴京 姚晨、吴京在现场也回忆起自己的父亲，场面温馨。鹿晗则和邓超互动，还原节目中的“父子关系”，笑称“父亲节快乐”。岳云鹏念出那首写给父亲的《如果有直达天堂的电梯》的歌词，几近哽咽。

















岳云鹏和直男女神佟丽娅则成为微博最受期待喜剧CP，“佟丽娅岳云鹏吻戏”也曾经登顶热搜，有“女神收割机”之称的岳云鹏在拍电影时难掩紧张，而佟丽娅则笑称：“和岳云鹏合作长褶子。”而在台上岳云鹏则是调侃起了主持人华少的体重。



























编辑：隐饮