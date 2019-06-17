这是海滩版《银河护卫队》？

麦康纳步入了演艺道路的中期，尽管商业价值不断体现出来，但是这样的演艺道路并没有让他尽可能地挑战自己。在一系列浪漫喜剧中，他通常是一个光着膀子的油腻小混混形象——其中一些角色是受人喜爱的，但大部分角色都大同小异。