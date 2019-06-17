麦康纳步入了演艺道路的中期，尽管商业价值不断体现出来，但是这样的演艺道路并没有让他尽可能地挑战自己。在一系列浪漫喜剧中，他通常是一个光着膀子的油腻小混混形象——其中一些角色是受人喜爱的，但大部分角色都大同小异。
然而最近《黑暗塔》
《白人男孩瑞克》和新黑色恐怖片《宁静》
票房持续扑街，人们提出质疑似乎也很正常，不过这也并不全是麦康纳的问题。《黑暗塔》
像是一个被误导的转折，那《海滩流浪汉》
——麦康纳最新的作品——则代表他是一个似乎完全迷失的演员，展现了一种似糖浆般厚重的演技。当然，他在影片里有目的的自我模仿——不断趋近他过去那种疯狂、自由奔放和嬉皮风格的边缘（赤身裸体演奏邦戈，放纵地享用大麻），向观众凑过来， 邀请他们一起笑......
由哈莫尼·科林
编写并执导的《海滩流浪汉》
以麦康纳深沉、嘶哑的笑声开始，麦康纳在片中饰演“月狗”，一个失败的口语诗人，建议他的听众“追逐月亮”。他永远都是醉醺醺的，或者嗑药后恍恍惚惚的，大声宣扬他的那套人生哲学。“月狗”住在佛罗里达群岛，他纵情声色的享乐生活由他的老婆米妮（艾拉·菲舍尔
）的财富资助——米妮继承了一大笔财产。
在第一幕里这些角色在公共场合展示着糜烂，以及为女儿的婚姻做准备，此后发生了一件迫使马修·麦康纳反省自我的事情。然而，电影的其余部分，没有像那些名义上是个人专辑，却有客串歌手进进出出一样的情节发生。由说唱歌手史努比·狗狗扮演林格雷（这个角色基本上就是他自己），他是“月狗”的朋友，话不多，却和“月狗”老婆米粒有染。乔纳·希尔
的表演刻意模仿了南方口音，说话调调拖很长，他扮演的是蒙多格的经纪人路易斯。扎克·埃夫隆
扮演的弗里克也是一个瘾君子，和“月狗”在戒毒所相识，扎克·埃夫隆以一个胡子拉碴，胡子上面还刻有图案的夸张形象出现。然后就是马丁·劳伦斯扮演的船长导游瓦克，一名误把鲨鱼当海豚而失去一只脚的乘船导游。
人们会很自然地拿《海滩流浪汉》
与科林之前的作品《春假》
（2013）进行大量的比较，《春假》
这部影片集中展示了激情四射、互相猜忌和过度放纵——以詹姆斯·弗兰科
扮演的男主角为中心，从表面上看，这样的表演源于麦康纳作品中相似的戏剧模型。但是《春假》
大胆，诱惑力十足，是对美国梦的一种社会文化批评，也是一种大胆隐喻的尝试，这样的隐喻引发骚动和警示。影片大量的合成音乐是该故事的一个重要部分，故事中的一群易受影响的年轻女孩被弗兰科扮演的梳着玉米垄型辫子的毒贩艾利恩利用，艾利恩将自己伪装成魅力四射的说唱歌手。
另一方面，《海滩流浪汉》
给人留下的仅仅只是放纵和漫无目的的印象。弗兰科在前文提到的《春假》
中扮演的角色充满了黑暗的魅力，除去他高于生活的那些品质外，人物角色既有代表性又有立体感，但“月狗”这个角色从来不会让人感觉是一种夸张或过于戏剧性的恶搞。科林的电影没有任何东西有理可据或感到真实，即使是超级风格化的部分。这个角色矛盾重重，不和情理——“月狗”曾是一位有名的诗人，所以他仍然有一些辨识度（人们在公共场合会认出他等等），但他显然没有钱。 他也从不为他的行为所造成任何后果买单，似乎他的伪哲学人设被他或他身边的事物真正刺穿了。
所以《海滩流浪汉》
注定问题百出。它的故事情节是不连贯的，它的风格令人厌倦，马修·麦康纳的出演并没有起什么作用。老实说，感觉就像他看了《春假》
，从根本上误解了它的主题探索，只是想扮演一个狂野的、超乎寻常的角色。
至少《海滩流浪汉》
有一种毫不掩饰的轻松感，确实如此。这部电影，即使是当戏剧性的重大事件发生的时候，也总是以松散的、搞笑的方式来呈现。但是，再次与《春假》
相呼应的拼贴起来的敏感性只让人感觉很松散，有时很大程度上是即兴的。科林似乎给了麦康纳完全的创作自由，然后只是针对他的创作修改一下，结果就是这部电影很快就会让你感觉无聊，尤其是在后半部分，它会让人非常恼火。