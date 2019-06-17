“平遥电影展在巴黎”特别活动将于6月19日开幕，活动将展映6部中国现实题材影片《过昭关》、《过春天》、《芳华》等等。







时光网讯 6月19日，由平遥国际电影展与法国著名电影公司mk2联合主办的特别活动“平遥电影展在巴黎（PYIFF in PARIS）”即将于巴黎mk2 Bibliothèque电影院开幕。在6月19日至25日的一周时间内，巴黎观众每天晚上都能够看到一部平遥国际电影展优选华语电影，并与来自中国的6部影片主创进行交流。









“平遥电影展在巴黎”官方海报 “平遥电影展在巴黎”是平遥国际电影展进行的首次海外放映活动，也是少见的、进入国际一流艺术电影院线的电影展映活动，成为6月巴黎的亮点文化活动之一。





作为法国著名艺术院线，mk2于官网对“平遥电影展在巴黎”活动进行了大篇幅推荐：“来自中国的平遥国际电影展将在塞纳河岸边停留一周……在这非凡的一周时间里，平遥国际电影展创始人贾樟柯邀请你来到mk2 Bibliothèque电影院，了解中国电影的新生代电影导演。”巴黎观众均可通过mk2官方网站或app自主购票，观看特别策展的这几部来自中国的影片。









6月20日，第二届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片、最佳女演员得主《过春天》将在巴黎进行首映，这部影片讲述了一个横跨香港和内地、关注“单非家庭”的青春成长故事。首部金砖五国合作影片《时间去哪儿了》于6月21日与欧洲观众见面。





6月23日，首届平遥影展开幕片、讲述时代变革背景下个人命运变化的《芳华》，以及第二届影展华语新生代单元影片、呈现中国年轻女子对自我与世界探索的《星溪的三次奇遇》将进行展映。第二届影展“发展中电影计划”影片《周军的行走》则将在6月24日进行法国首映，这部影片以一个的独特视角展现了一个中国男人的情感历程。





“平遥电影展在巴黎”还将于6月22日特别举办贾樟柯大师班和由几部展映电影主创参与的对话活动，由此将平遥国际电影展学术板块延展至海外。届时，中国新生代电影创作者将与巴黎观众面对面，分享自己关于电影创作的思考和感悟。此外，自即日起至活动结束止，平遥国际电影展将在活动场地mk2 Bibliothèque电影院举行特别图片展览，向巴黎观众全方位介绍平遥国际电影展、平遥古城及6部展映影片。









