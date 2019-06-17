时光网讯 李少红
执导的电影《妈阁是座城》
正在全国热映中。影片除了别具一格地聚焦真实赌场众生相，还集齐各年龄层演技实力派，备受观众好评。片方发布一支“酒后吐真言”正片片段，白百何为讨天价赌债和吴刚酒桌对峙，两位演员演技饱受好评。
影片发布的“酒后吐真言”正片片段，正是最为观众津津乐道的高光时刻之一：梅晓鸥（白百何 饰）屡次讨债未果后，强行闯入段凯文（吴刚饰）的公司与其对峙。面对这天价赌债，段凯文在酒桌上还在“打太极”。悲哀不已的梅晓鸥几杯红酒下肚，撕下段凯文的虚伪面具，对其质问。
这段长达4分钟的戏，白百何与吴刚均有令人惊喜的精彩表现。据悉，为了表现出梅晓鸥此刻几近崩溃又勉力维持的痛苦状态，拍该段戏份的时候，白百何在现场“真喝”。微醺状态下，完成了场表面上你来我往，实际上暗流涌动的情感对峙。而酒桌之上，吴刚将这个故作姿态的老赖，演得入木三分。有观众感慨：“段凯文在跟梅晓鸥谈生意，梅晓鸥却在谈感情，这段戏太令人心疼了。”
电影《妈阁是座城》
由李少红执导，严歌苓同名小说改编，白百何、吴刚、黄觉领衔主演，梁天、钱小豪、彭敬慈、魏璐主演，耿乐、于小彤、苏小明、胡先煦特别出演，刘嘉玲友情出演。