











皮克斯擅长的亲情梗，但是在影院的各位恐怕没人能顶得住。





年迈的coco对外界的感知已经开始变得趋于麻木，就连念了一辈子的爸爸也将要开始淡出记忆，但当父亲创作的那首《remember me》响起时，coco眼睛慢慢地开始变得明亮起来，下意识地与米格轻轻地合唱，脸上露出孩子一样美好充满童真的笑容，仿佛又回到了童年时那个无比依赖父亲的小女孩。





无论多老，在父母面前，自己永远是最需要宠爱的孩子。

















可是没了你，我对这个世界也没有温柔的理由了。













如果孤独也分级的话，那么影片中的这一场景一定是顶级。弱小的瓦力在地球废墟中孤单生活着，几百年如一日的清理垃圾，在勤勤恳恳的工作后，观看1969年歌舞片《你好，多莉》成了唯一得到乐趣。可那是一个有舞伴的歌舞片，孤独的瓦力即便每每被电影触动到，他能做的也只有对着空气摆出舞蹈中握手的姿势，抱着自己。













从现在起，关于毛怪的将只剩下回忆。而boo却什么都不知道。





电力公司靠惊吓小孩获得尖叫能量，但一个叫boo的人类小孩却什么都不怕，阴差阳错闯入后将电力公司搅和的天翻地覆。毛怪作为boo的惊吓专员在冒险中与boo成了忘年交，但当小孩慢慢长大时，也意味着怪兽不能再出现在他们的梦中，离别毛怪与boo分别的一刻，毛怪依依不舍，而boo却还不知道这即将是永别。





当boo再次打开衣柜试图寻找毛怪时，boo独自对着柜子弱小的、怅然若失的背影是不是也让你想起了属于自己那个独一无二的珍贵的童年秘密？

















来到这部电影你应该能察觉到，学会放手和告别是皮克斯一个非常好用的催泪杀手锏。





冰棒是女孩莱利幼年最特殊的好朋友——一个拥有猫尾巴大象皮子的动物组合体，他们一起经历了莱利丰富多彩又快乐的童年，为了拯救莱利情绪失控的负面状态，已经陷入长期回忆区的冰棒与负责快乐情绪的乐乐一起走上了帮助莱利的冒险之旅。





可是成长注定意味着与过去告别去更新自我。莱利不可避免地终于要将童年最重要的好友冰棒遗忘了，冰棒选择牺牲自我成全乐乐飞上悬崖的瞬间，仍然不忘对乐乐交代了莱利童年最重要的梦想：“记得带她飞上月球啊！”





我们在皮克斯的动画和奇思妙想中还是明白了“天下没有不散的宴席”这一道理。在漫漫人生中，注定有些东西是无法永恒。

６，《海底总动员2》父母永远是孩子的灯塔











第二部的海底总动员故事来到了多莉的身上，作为7秒鱼的典型代表，多莉具备了成为流浪儿的先天优势，第二部的多莉踏上了寻找父母之旅，凭着本能，她顺着一条铺着贝壳的路找到了与自己一模一样的两条鱼，原来，他们就是自己的父母。





多年来，为了防止多莉找不到回家的路，父母一直在坚持着铺贝壳的习惯，要知道小时候的多莉就是这样一次次找回来的，虽然，这次回家隔得有点久。





在茫茫大海中，多莉父母铺的贝壳路可能微不足道，但只要有可能，他们就不放弃一丝与多莉重逢的机会。泪点再一次被皮克斯戳的死死的。













面对吸血鬼一样莫得感情的美食评论家，最顶尖的大厨也会在他的笔杆子下从天堂堕入地狱。当美食家尝到带着自己妈妈味道的菜品时，坚固的防线瞬间崩塌。





童年的他每当在外边受到欺负了，但只要回到家，吃上一口妈妈亲手做的的美食，一切皆可疗愈。





而我们也就知道为什么是只老鼠能成为米其林餐厅里的料理王，那只老鼠懂得，爱是打败一切的法宝。

















这是一个让汤姆汉克斯和一群四十多岁男人一起痛哭流涕的瞬间，翠丝被抛弃时还一脸沉醉的以为主人要带着自己经历什么新的冒险，当小主人把纸箱放在路边，然后乘着车扬长而去后，翠丝迷惑的脸上写满了不解与悲伤。





对她来说，主人曾是她的一切。而这段经历也恰恰是导致翠丝在本集开始时看起来不那么友好的原因。





10.《玩具总动员》胡迪巴斯光年“泰坦尼克”式飞翔









回想下第一部《玩具总动员》胡迪与巴斯光年的关系，竟有点像刚认识不久的美队和钢铁侠。二人互相不服，都有点要当老大意思。但当遇到熊孩子时，两人一致对外，选择并肩作战，胡迪在最后一刻甚至不顾危险勇敢的抱住了绑着火箭的巴斯。





而当曾因自己不能飞而沮丧的巴斯，重新解锁了自己的飞翔新技能时，我们再也忍不住内心的激动，不过这个刚要泛出来的泪花随之就被两人惯常的嘴炮模式终结了。

但别忘了这可是皮克斯，即便是新故事，回忆杀什么的也足够让观众哭个措手不及。在影片上映前，我们再来回顾下皮克斯动画中那些经典的戳泪瞬间，或许能从中能摸到他们的一些套路也说不定~