6月14日-6月16日（2018年第24周）末票房统计数据排名

（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)

本周上映新片：





本周重头戏《玩具总动员4》将于6月20日正式在韩国上映，该片目前在预售榜单上超越了《寄生虫》排名第二。《阿拉丁》仍以超过40%的预售占有率高举榜首。