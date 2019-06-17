网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《阿拉丁》韩国上映四周逆袭登顶

赶超"美女野兽" "寄生虫"落至亚军"黑衣人"第三

2019-06-17 19:37:48 来源：Mtime时光网

《阿拉丁》先后超越了《妈妈咪呀！》和《美女与野兽》，跻身历年韩国上映的音乐剧电影票房榜第三位，仅次于《冰雪奇缘》和《悲惨世界》。

《阿拉丁》韩国观影人次超越《美女与野兽》

　　时光网讯 在韩国上映四周的《阿拉丁》以100万观影人次逆袭双周冠军《寄生虫》登顶周末票房冠军，时隔两周重回周末票房榜首，再次彰显音乐电影在韩国的市场号召力。《黑衣人：全球追缉》最新开画，以44万观影人次排名第三。

　　《阿拉丁》因为良好的观众缘，大量追加了singalong、4DX等特殊场馆放映场次，上映第四个周末动员超过100万观影人次，累计观影人次达到532万，先后超越了《妈妈咪呀！》（457万人次）和《美女与野兽》（513万人次），跻身历年韩国上映的音乐剧电影票房榜第三位，仅次于《冰雪奇缘》（1029万人次）和《悲惨世界》（592万人次）。

　　双周冠军《寄生虫》上映第三个周末动员近70万观影人次，落至周末票房榜亚军位置。

　　本周有四部美国新片在韩国上映，《黑衣人：全球追缉》首周末以44万观影人次排名第三，动画电影《天路历程》、美版《触不可及》《性别为本》分别上榜第四、第七和第八位。

　　宫崎骏经典动画《龙猫》较上周下落两个为此排名第六。《复仇者联盟4》仍然在榜，较上周名词未变排名第九，累计观影人次达到1388万人人次。另一部音乐传记电影《火箭人》上映两周，受限于上映规模，较上周直落五位，排名第十。

6月14日-6月16日（2018年第24周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)


本周上映新片：

　　本周重头戏《玩具总动员4》将于6月20日正式在韩国上映，该片目前在预售榜单上超越了《寄生虫》排名第二。《阿拉丁》仍以超过40%的预售占有率高举榜首。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 韩国票房 阿拉丁 寄生虫
关注时光网微信

相关电影/影人

阿拉丁

阿拉丁 (2019)

7.2

导演：盖·里奇

主演：威尔·史密斯

在线播放

寄生虫

寄生虫 (2019)

-1.0

导演：奉俊昊

主演：宋康昊 李善均

在线播放

黑衣人：全球追缉

黑衣人：全球追缉 (2019)

6.8

导演：F·加里·格雷

主演：克里斯·海姆斯..

在线播放

The Pilgrim's Progress

The Pilgrim's Progress (2019)

0.0

在线播放

触不可及

触不可及 (2017)

7.0

导演：尼尔·博格

主演：布莱恩·科兰斯顿

在线播放

性别为本

性别为本 (2018)

7.2

导演：咪咪·莱德

主演：菲丽希缇·琼斯

在线播放

龙猫

龙猫 (2009)

-1.0

导演：李青

在线播放

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

8.3

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

火箭人

火箭人 (2019)

-1.0

导演：德克斯特·弗莱彻

主演：塔伦·埃格顿

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

她们是香港古装片最美的女人

从林青霞到张柏芝 30年来美丽的变化

58
从林青霞到张柏芝、舒淇，30年来的香港电影中的古典美女..
2

中国科幻片《上海堡垒》新预告外星母舰入侵

鹿晗舒淇与捕食者开战 这里是人类最后的希望

短短一分多钟，预告中的战争景象不断给人带来视觉冲击。
3

第22届上海国际电影节开幕式红毯

《八佰》未放映剧组仍走红毯 舒淇佟丽娅等争艳

62
众多中外电影人走上红毯，很多还带来了自己的最新作品。
4

她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！

黑木光昭和风写真曝光 成绩不达标遗憾留级

27
被日媒成为“神之美少女”的18岁模特、演员黑木光最新写..
5

日本"魔鬼身材"女星池田依来沙写真大赏

日本和西班牙混血 傲人上围吸引眼球

34
日本模特、演员池田依来沙推出最新写真集《pinturita》..

查看更多