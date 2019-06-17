时光网讯
在韩国上映四周的《阿拉丁》以100万观影人次逆袭双周冠军《寄生虫》
登顶周末票房冠军，时隔两周重回周末票房榜首，再次彰显音乐电影在韩国的市场号召力。《黑衣人：全球追缉》
最新开画，以44万观影人次排名第三。
《阿拉丁》因为良好的观众缘，大量追加了singalong、4DX等特殊场馆放映场次，上映第四个周末动员超过100万观影人次，累计观影人次达到532万，先后超越了《妈妈咪呀！》
（457万人次）和《美女与野兽》（513万人次），跻身历年韩国上映的音乐剧电影票房榜第三位，仅次于《冰雪奇缘》
（1029万人次）和《悲惨世界》（592万人次）。
双周冠军《寄生虫》上映第三个周末动员近70万观影人次，落至周末票房榜亚军位置。
宫崎骏经典动画《龙猫》
较上周下落两个为此排名第六。《复仇者联盟4》
仍然在榜，较上周名词未变排名第九，累计观影人次达到1388万人人次。另一部音乐传记电影《火箭人》
上映两周，受限于上映规模，较上周直落五位，排名第十。
6月14日-6月16日（2018年第24周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)
本周上映新片：
本周重头戏《玩具总动员4》将于6月20日正式在韩国上映，该片目前在预售榜单上超越了《寄生虫》排名第二。《阿拉丁》仍以超过40%的预售占有率高举榜首。