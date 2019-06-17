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邓超新片教你如何做个好爸爸

《银河补习班》现身上海 导演邓超这回成了？

2019-06-17 22:17:53 来源：Mtime时光网

导演邓超和俞白眉表示“我们不是教育专家，这部电影不是为了解决问题，而是提出问题，希望听到大家更多的分享”。
      时光网讯 趁着上海国际电影节，电影《银河补习班》在上海举办了超前观影等活动。导演邓超俞白眉携主演白宇王西孙浠伦梁超冯泽昂与观众交流。

剧场版预告片

      对于“如何教育我们的孩子”，两位导演表示“我们不是教育专家，这部电影不是为了解决问题，而是提出问题，希望听到大家更多的分享”。在微博电影之夜活动上，《银河补习班》剧组还喜获“微博最受期待剧情电影”奖项。影片将于7月26日全国上映。

      《银河补习班》讲述一对父子穿越漫长时光的爱和亲情，充满欢乐和奇观，充满温暖与泪水的故事——在浩瀚太空里，航天员意外失联，生命最大的绝境中，他回忆起自己那个最了不起的爸爸……

      饰演成年马飞的白宇首度挑战航天员角色，给观众留下了深刻印象。现场邓超力赞白宇：“小白主动提前进组，每天在专业的俄罗斯团队的指导下，进行头部向下吊威亚10余小时的超强度训练，模拟失重状态，常常练到双眼充血、全身酸痛，超级敬业。”说起那段“飞在天上”的日子，白宇坦言“沉迷于穿上航天服那种骄傲的感觉，内心是兴奋的，不会觉得累”。

      超前观影活动现场，“三位马飞”首次同台。电影展现了超过30年的时间跨度，马飞也经历了不同的人生阶段。白宇、孙浠伦（饰 中学马飞）、冯泽昂（饰 童年马飞）三人站在一起，年龄各异，但眉眼间格外神似。许多观众感叹：“选角用心了，马飞成年之后还留有中学时神态、动作上的小习惯，那股倔强不服输的劲头也是从未改变，让人相信他们就是一个人。”

      现场，一位七岁小孩的妈妈现场说出困惑：自己的儿子也是很有创造力的小孩，无奈课业繁重，必须要放弃自己喜欢的兴趣爱好，究竟该不该让孩子一门心思拼个好成绩，困扰了很久。

      俞白眉导演就电影里马皓文的教育观念分享了自己的看法，“任何一种教育方式都有它的优劣势，但家庭教育的重要性有目共睹，我们希望孩子学到的是思想，是方法。”

      邓超在6月15日发布了一条微博：父亲节了，能晒一下你和父亲的合影吗？一时间，无数网友在评论区留下自己和爸爸珍贵的照片，一张张鲜活的瞬间令人动容。6月16日微博电影之夜活动当天正值父亲节，自己过节同时又拍了《银河补习班》这样一部讲述父子亲情电影的邓超导演作为开场秀嘉宾，再合适不过。当这些合影出现在大屏幕上时，邓超也不禁感慨，“爸爸爱我，我更爱爸爸，父亲节记得和爸爸说声节日快乐。”

   编辑：羊羊

关键词： 银河补习班 邓超
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