Youshiki坦言，“《We Are X》是关于我们乐队的一部纪录片，它很深刻，有点像是在自问我们为什么要活在这个世界上，看这部电影会让你去思考生存的意义。”









作为享誉世界的视觉系摇滚乐队 X JAPAN的灵魂人物，Yoshiki的一生可谓传奇。他曾多次参加日本红白歌会，两度以评委的身份参加美国格莱美颁奖典礼，还曾在美国格莱美博物馆举办个人特别钢琴演奏会，是日本唯一一位在麦迪逊公园、卡内基音乐厅和温布利体育场举行公演的艺术家。此外，古典音乐出身的Yoshiki不仅应邀亲自创作钢琴协奏曲《Anniversary》庆祝天皇在位十年，还为日本爱知世界博览会制作主题曲。不仅如此，漫威人物创作者斯坦·李先生还曾以Yoshiki为原型创作了漫画《赤血飞龙》，而他为世界最受欢迎动漫之一《进击的巨人》创作的主题曲“Red Swan”，在14个国家的iTunes摇滚乐榜单荣登第一。





发布会现场，Youshiki的纪录片《We Are X》片段一经播出，便点燃在场所有人的热情。该片是由知名纪录片导演史蒂芬·凯亚和制片人约翰·巴特塞克操刀，记录了日本历史上最成功的乐队X JAPAN在美国麦迪逊广场公园一场成功演唱会的经过，影片以X JAPAN灵魂人物Yoshiki为切入点，展示了他传奇的一生。





Youshiki坦言，“《We Are X》是关于我们乐队的一部纪录片，它很深刻，有点像是在自问我们为什么要活在这个世界上，看这部电影会让你去思考生存的意义。因为我之前的经历非常曲折，所以这部电影也传达了虽然很多东西人们会当作理所当然，但其实我们活在这个世界上是非常幸运的。每天发生的很多事情都可以称之为奇迹。在失去家人和队友之后，我现在还在这里。我希望通过这部电影传达给人们继续前进的勇气。”





对于纪录片中的内容，Youshiki透露，吉他手Hide的葬礼是他印象最深的一幕，“它非常让人心碎。我看了快100遍《我们是X》，这一幕仍然让我落泪。当我看《我们是X》时，我得先在面前放一盒纸巾。”





尽管曾经经历过非常痛苦的时刻，如今的Youshiki非常乐观，“我30年前出道，弹钢琴快50年了，我自己都不敢相信我活了这么久。我认为人活在世上是有任务需要去完成的，我不知道我还能坚持多久，大家都知道我做过两次颈部手术，两年前我换了人工颈椎，虽然不是太好但我还能表演。现在技术已经很先进了，人们可能能活120岁，所以，也许我还能再干个20、30、40、50、60年……”

6月17日，由The H Collective影业主办的“齐聚巅峰·无限可能”中日聚合时代全球发布会在上海举办。日本音乐人、传奇乐队X JAPAN的队长 Yoshiki 出席了活动。

编辑：羊羊