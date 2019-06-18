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《黑镜》之前 《阴阳魔界》脑洞早就飞了

四次翻拍后 这部超自然剧还有惊喜么？

2019-06-18 08:17:12 来源：Mtime时光网

59年原版美剧最经典

当年出演过的 如今都是大咖

83版电影出意外

85版美剧编剧中有权游马丁

02版美剧只拍一季

19最新版美剧评分低但已续订

虽然已经过去了60年，但长寿美剧《阴阳魔界》的影响力依然存在，并且经历了多次翻拍和重启。
　　时光网特稿　编者按：可能如今的剧迷会对英剧《黑镜》的脑洞、日剧《世界奇妙物语》的诡异，但早在1960年代美国就有过一档类似的超自然剧集，60年历史上4次重启。

　　奥斯卡最佳导演朗·霍华德罗伯特·雷德福保罗·纽曼布鲁斯·威利斯成名前出演过、《权力的游戏》原著作者乔治·R·R·马丁给他写过剧本、大导演史蒂文·斯皮尔伯格《疯狂的麦克斯》乔治·米勒给它拍过电影版。

　　它就是《阴阳魔界》（The Twilight Zone）是美国1959年至1964年期间推出的半小时电视剧（期间第四季一度改为每集一小时），为黑白摄制，内容以怪诞、神秘主义和警世为主，每集均为互无关联的独立单元小故事，全五季共156集。

　　

《新阴阳魔界》超级碗预告片

最新的重启版今年由《逃出绝命镇》《我们》导演乔丹·皮尔担任制片人和主持人，虽然评分不如经典的原版，但依旧获得了续订。

　　有人说，《阴阳魔界》就像是美国电视版的《聊斋志异》，将志怪小说通过荧屏向观众讲述。后来的美剧《X档案》、日剧《世界奇妙物语》都继承了它一定的风格。

　　这个长寿美剧IP到底是怎么诞生的，对好莱坞和美国文化又有着怎样的影响力，且听我们细细道来。

　　上世纪五六十年代的“太空竞赛”，激发人们创造了很多不同类型的科幻故事，当人类抬头仰望星空的时候，他们的想象力也随之翱翔太空。特别是在美国，很多廉价制作的、讲外星人入侵的电视剧以及B级“魔怪”片，都很受青少年欢迎。

　　而在小荧屏上，一些电视剧开始探索应用科技与新兴技术之间的交集，以及这些理论知识的新分支，经常会引发的、令人好奇的问题。


罗德·瑟林是1959年版美剧的“主持人”

　　这些东西最有趣也是最持久的地方，在于它本身是一种类型的分支——虽然很难去归类，但不是什么坏事。《阴阳魔界》是一个独特的“选集剧”（每集剧情独立成篇），从1959年到1964年间播出了5季，在类型片观众心中有着独特的地位。这部电视剧由罗德·瑟林创作，并担任片中的“主持人”，他是经历过二战的老兵，后来成为了剧作家和编剧——他写了大概92集，或者至少写了原剧中60%左右的戏。


大导演朗·霍华德当年身为童星，出演过1959年版美剧

　　这部剧主要讲述了主角们面对许多令人不安的事件、道德困境以及其他黑暗、不同寻常的情况时，所发生的故事。这是第一部主要针对成年人的科幻电视剧，在《黑镜》以“放飞自我”的“黑科技神剧”自居的50多年前，《阴阳魔界》的脑洞早就放飞了。本剧野心勃勃地混合了超自然、奇幻、恐怖和科幻，甚至黑色喜剧等多种题材，这种方式也是该剧出名的原因之一。


“圣丹斯”罗伯特·雷德福在原版剧集中

　　当然，这部剧中没有“回归”的角色（每位演员最多出现一集），也使得一大批有才华的新人能在单集作品中崭露头角，这些人中很大一部分——比如罗伯特·杜瓦尔卡洛尔·伯纳特朗·霍华德罗伯特·雷德福丹尼斯·霍珀伦纳德·尼莫伊伯特·雷诺兹还有查尔斯·布朗森，后来都成为了大咖。

　　就算当时《阴阳魔界》不是广受欢迎（后来播到中间，该剧才获得了两次艾美奖“最佳编剧奖”和金球奖），至少也是备受尊敬的。但实际上，这部剧在早期的时候收视不理想，曾两次被取消续订，又很快被恢复——这在那个时候是很少见的，毕竟当时还没有网络，而且还涉及制作费用的问题。但是，《阴阳魔界》重播时的吸引力远远大于首播，带来了一批新的粉丝，首播的时候他们还没出生。


伯特·雷诺兹

　　那之后的几年时间里，这部剧又经历了几次不同的复兴，它里面的寓言故事经常会含有讽刺意味，还有着奇妙的反转，而故事背景又设定在奇幻或者稍微脱离现实的环境里。这样的设计使得该剧在西方流行文化中颇负盛名，以至于剧名本身“The Twilight Zone”成为了一句英文短语——用来描述不真实，或者难以理解经历的简便说法。

　　而Marius Constant创作的，用钢琴和木管乐器演奏的怪诞、迷幻、起伏的配乐，从第二季开始就成为了该剧的主题曲，这首曲子本身也成了标志性曲目。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阴阳魔界 乔丹·皮尔 BrentSimon

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