



它就是《阴阳魔界》（The Twilight Zone）是美国1959年至1964年期间推出的半小时电视剧（期间第四季一度改为每集一小时），为黑白摄制，内容以怪诞、神秘主义和警世为主，每集均为互无关联的独立单元小故事，全五季共156集。









有人说，《阴阳魔界》就像是美国电视版的《聊斋志异》，将志怪小说通过荧屏向观众讲述。后来的美剧《X档案》、日剧《世界奇妙物语》都继承了它一定的风格。





这个长寿美剧IP到底是怎么诞生的，对好莱坞和美国文化又有着怎样的影响力，且听我们细细道来。





上世纪五六十年代的“太空竞赛”，激发人们创造了很多不同类型的科幻故事，当人类抬头仰望星空的时候，他们的想象力也随之翱翔太空。特别是在美国，很多廉价制作的、讲外星人入侵的电视剧以及B级“魔怪”片，都很受青少年欢迎。



