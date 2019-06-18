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"上气"选角初步开始 漫威看上林路迪!

甄子丹可能出演"上气"父亲反派"傅满洲"?

2019-06-18 07:25:13 来源：Mtime时光网

漫威影业开始了亚裔超英电影《上气》的初期选角工作，华人男星林路迪目前在他们的男一号考虑范围中，甄子丹也可能出演影片中的另一个角色。


　　时光网讯　漫威影业到底相中了哪位演员，来出演MCU中的首部亚裔超级英雄电影？在《蜘蛛侠：英雄远征》终结了MCU的第三阶段影片之后，漫威影业暂时还没有宣布第四阶段的具体计划，只是陆续公布了一些影片，《上气》就是其中之一。根据外媒报道，出演过DC《海王》和美剧《黑镜》的华裔男星林路迪，近日可能会和漫威影业的选角相关人士见面，进行饰演“上气”一角的讨论。

　　接下来的几周中，其它可能的人选也会相继浮出水面。许多粉丝还很看好在昆汀·塔伦蒂诺所执导的《好莱坞往事》中，神还原了李小龙麦克·毛。而出演过《星球大战外传：侠盗一号》的香港动作明星甄子丹，也在漫威影业的考虑人选中。但他要出演的并不是“上气”，而是另一名未公开的角色。


刚出演了《黑镜》第三季不久的林路迪

　　与《银河护卫队》一样，在被改编成电影之前，《上气》在漫威漫画中并不是什么人气角色。1973年，“上气”首次登场，是一位武术大师，也是大反派傅满洲的儿子。傅满洲曾训练过上气，但当上气发现父亲其实是坏人时，事情变得复杂了起来，一场家庭内斗不可避免。

　　如果林路迪饰演“上气”，而甄子丹饰演他的父亲“傅满洲”，这样的阵容真的非常让人满意。林路迪现在事业发展很稳定，且不够红，正是漫威很适合长期发展的演员；而甄子丹则是业界扛把子、迪士尼老熟人，毕竟“侠盗一号”也是迪士尼的嘛。


甄子丹在《侠盗一号》中

　　[德斯汀·克里顿]（《少年收容所》）将是本片导演，[达夫·卡拉汉姆]（《神奇女侠1984》）撰写剧本。迪士尼此前曾公布过8部电影的公映日期，但没说哪部是哪部：2020年5月1日、2020年11月6日、2021年2月12日、2021年5月7日、2021年11月5日、2022年2月18日、2022年5月6日，还有2022年7月29日。

　　《黑寡妇》目前正在拍摄中，而《永恒族》《奇异博士2》《黑豹2》和《银河护卫队3》，也都在等着开始日后紧锣密鼓的制片工作。

   编辑：甄甏甏

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关键词： MCU 漫威影业 上气 林路迪 甄子丹
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