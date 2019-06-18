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漫威影业到底相中了哪位演员，来出演MCU中的首部亚裔超级英雄电影？在《蜘蛛侠：英雄远征》
终结了MCU的第三阶段影片之后，漫威影业暂时还没有宣布第四阶段的具体计划，只是陆续公布了一些影片，《上气》
就是其中之一。根据外媒报道，出演过DC《海王》
和美剧《黑镜》
的华裔男星林路迪
，近日可能会和漫威影业的选角相关人士见面，进行饰演“上气”一角的讨论。
与《银河护卫队》
一样，在被改编成电影之前，《上气》
在漫威漫画中并不是什么人气角色。1973年，“上气”首次登场，是一位武术大师，也是大反派傅满洲的儿子。傅满洲曾训练过上气，但当上气发现父亲其实是坏人时，事情变得复杂了起来，一场家庭内斗不可避免。
如果林路迪饰演“上气”，而甄子丹饰演他的父亲“傅满洲”，这样的阵容真的非常让人满意。林路迪现在事业发展很稳定，且不够红，正是漫威很适合长期发展的演员；而甄子丹则是业界扛把子、迪士尼老熟人，毕竟“侠盗一号”也是迪士尼的嘛。
甄子丹在《侠盗一号》中
[德斯汀·克里顿]（《少年收容所》
）将是本片导演，[达夫·卡拉汉姆]（《神奇女侠1984》
）撰写剧本。迪士尼此前曾公布过8部电影的公映日期，但没说哪部是哪部：2020年5月1日、2020年11月6日、2021年2月12日、2021年5月7日、2021年11月5日、2022年2月18日、2022年5月6日，还有2022年7月29日。