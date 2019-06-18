



如果林路迪饰演“上气”，而甄子丹饰演他的父亲“傅满洲”，这样的阵容真的非常让人满意。林路迪现在事业发展很稳定，且不够红，正是漫威很适合长期发展的演员；而甄子丹则是业界扛把子、迪士尼老熟人，毕竟“侠盗一号”也是迪士尼的嘛。







甄子丹在《侠盗一号》中







