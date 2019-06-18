张宥浩称张子枫是一个“很可怕”的人，因为张子枫对表演非常认真，有很多想法跟剧组成员讨论，“那时候我在想，她才17岁，真羡慕”。





《再见，少年》聚焦于生活在千禧年的少男少女，讲述一个在高考来临前，足以裹挟命运的故事。导演殷若昕第一次执导电影，她透露，影片拍摄初衷与自己回顾青春的感觉有关。她称自己总是不断在回望青春，每次得到的感悟都不尽相同。特别在三十而立后，忽然有一种成年人的感觉，就拍了这样一部青春片。





监制焦雄屏也十分肯定《再见，少年》的故事，她称影片虽然是青春题材的电影，但内容更多表现年轻人在友情与爱情之间模棱两可的状态。“影片虽然也有残酷的元素在，但哀而不伤，才是青春片最恰当的呈现。”





回忆拍摄经历，张子枫说，对影片设置在千禧年的时代背景很有压力，自己经常主动询问哥哥姐姐，当年上学的环境是什么样子，学生都是什么状态等等。尤其是，她花了很多时间去了解“申奥成功”这件事，不断搜视频看资料，努力去找到人物的兴奋点。





张宥浩认为每个年代都有那个年代的人，像他和张子枫现在很年轻，想法更单纯，“在很多想法上还是小孩。我们在片场讨论吃东西，一个宫保鸡丁讨论来讨论去，就是那么单纯的东西”。





对于两人这次合作，他称跟张子枫搭档拍戏，经常会觉得她是一个“很可怕”的人，因为张子枫对表演非常认真，有很多想法跟剧组成员讨论，“那时候我在想，她才17岁，真羡慕”。张子枫则开玩笑说张宥浩他作为一个男艺人，私下里不够精致，直言要送给他面膜敷一敷。

编辑：羊羊