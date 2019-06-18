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先赚5个亿!JJ与华纳将签巨额合同!

华纳传媒击败苹果等竞争者 影视资源极丰富

2019-06-18 07:37:03 来源：Mtime时光网

J.J.艾布拉姆斯的制片公司，马上要与华纳传媒达成5个亿美元的合作项目，有粉丝开脑洞：会不会让JJ来重启《超人》呢？


　　时光网讯　J·J·艾布拉姆斯自己的制片公司“坏机器人”（Bad Robot）要有新业务啦！接下来，他会与华纳传媒（WarnerMedia）有更多影视项目方面的合作，虽然这一切可不便宜。在与同行制片公司以及流媒体平台们进行了激烈的价格竞标之后，华纳一举登顶，拿下了这个大概5亿美元的大合同。

　　根据几家外媒报道，艾布拉姆斯与妻子凯蒂·麦克格拉思都是坏机器人影业的联合CEO，目前正在与华纳传媒在最终的协商过程中。协商的最后阶段，华纳传媒和苹果一度都有希望，但最终华纳更符合JJ对于电影、电视剧（电视台和流媒体上都会播放）、主题乐园以及其它影视相关内容的设想。


格里格·伯兰蒂

　　最终合同还没签，但假如这个5亿的合同成了，JJ就会成为好莱坞最有价值的制片人之一。近日，各大制片人都在财源滚滚、日进斗金，包括CW台美剧《绿箭侠》宇宙背后的大佬格里格·伯兰蒂，他与华纳电视（Warner Bros. TV）签了4亿美元的合作合同；而Netflix则与《美国恐怖故事》的剧集创作人瑞恩·墨菲，达成了3亿美元的合作计划。

　　在电视剧方面，坏机器人自2006年就开始与华纳电视有合作了；而在电影方面，JJ/坏机器人与派拉蒙的合同明年到期。JJ现在希望把自己的公司都集合在同一家厂牌下面，索尼、康卡斯特（时代华纳的母公司）、Netflix、苹果和亚马逊都曾激烈地角逐。


瑞恩·墨菲（为了让大家看看这些几个亿几个亿赚钱的大佬们都长什么样）

　　曾与JJ合作了两部《星战》电影（《星球大战：原力觉醒》和今年的《星球大战9：天行者崛起》）的迪士尼，也表示感兴趣，但并没有在最后的竞争中名列前茅。

　　华纳传媒会给坏机器人提供丰富的影视资源，因为它们旗下的电影厂牌有“华纳兄弟”（Warner Bros.）；而在电视剧方面，也与HBO、NBC和其它一些流媒体平台都有不同量级的合作。JJ夫妇此前曾表达了对于华纳CEO凯文·辻原性丑闻事件的担心，后者今年3月下了台，而凯文一走，JJ也更愿意与华纳有更多合作了。

　　JJ身为《迷失》《西部世界》等“神剧”的剧集创作者，在美剧方面的造诣毋庸置疑（《迷失》最后一季就别提了！），而在电影方面，JJ也参与了诸多系列电影，包括《星球大战》《星际迷航》与《碟中谍》，他也联合创作了《科洛弗档案》系列影片，以及没有那么大爆的《超级8》


JJ在《星战7》片场

　　而也有粉丝的脑洞开得更大，觉得JJ是不是要重启DC的《超人》系列了？毕竟在他拍《星际迷航》和《星球大战》前，也是远在DCEU之前，曾创作过一部史诗级的《超人》电影剧本，包括两个版本，差点就拍出来了。我曾经写过一篇非常长的稿子，专门讲这个事儿，链接请戳：他们都差点成为来自氪星的“超人” 亨利卡维尔和扎导之前 命途多舛的《超人》

   编辑：甄甏甏

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关键词： 华纳 苹果 J·J·艾布拉姆斯
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职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 演员 | 原创音乐

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