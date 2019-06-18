





格里格·伯兰蒂









在电视剧方面，坏机器人自2006年就开始与华纳电视有合作了；而在电影方面，JJ/坏机器人与派拉蒙的合同明年到期。JJ现在希望把自己的公司都集合在同一家厂牌下面，索尼、康卡斯特（时代华纳的母公司）、Netflix、苹果和亚马逊都曾激烈地角逐。







瑞恩·墨菲（为了让大家看看这些几个亿几个亿赚钱的大佬们都长什么样）



















JJ在《星战7》片场



