时光网讯 J·J·艾布拉姆斯
自己的制片公司“坏机器人”（Bad Robot）要有新业务啦！接下来，他会与华纳传媒（WarnerMedia）有更多影视项目方面的合作，虽然这一切可不便宜。在与同行制片公司以及流媒体平台们进行了激烈的价格竞标之后，华纳一举登顶，拿下了这个大概5亿美元
的大合同。
根据几家外媒报道，艾布拉姆斯与妻子凯蒂·麦克格拉思
都是坏机器人影业的联合CEO，目前正在与华纳传媒在最终的协商过程中。协商的最后阶段，华纳传媒和苹果一度都有希望，但最终华纳更符合JJ对于电影、电视剧（电视台和流媒体上都会播放）、主题乐园以及其它影视相关内容的设想。
格里格·伯兰蒂
最终合同还没签，但假如这个5亿的合同成了，JJ就会成为好莱坞最有价值的制片人之一。近日，各大制片人都在财源滚滚、日进斗金，包括CW台美剧《绿箭侠》
宇宙背后的大佬格里格·伯兰蒂
，他与华纳电视（Warner Bros. TV）签了4亿美元的合作合同；而Netflix则与《美国恐怖故事》
的剧集创作人瑞恩·墨菲
，达成了3亿美元的合作计划。
在电视剧方面，坏机器人自2006年就开始与华纳电视有合作了；而在电影方面，JJ/坏机器人与派拉蒙的合同明年到期。JJ现在希望把自己的公司都集合在同一家厂牌下面，索尼、康卡斯特（时代华纳的母公司）、Netflix、苹果和亚马逊都曾激烈地角逐。
瑞恩·墨菲（为了让大家看看这些几个亿几个亿赚钱的大佬们都长什么样）
华纳传媒会给坏机器人提供丰富的影视资源，因为它们旗下的电影厂牌有“华纳兄弟”（Warner Bros.）；而在电视剧方面，也与HBO、NBC和其它一些流媒体平台都有不同量级的合作。JJ夫妇此前曾表达了对于华纳CEO凯文·辻原
性丑闻事件的担心，后者今年3月下了台，而凯文一走，JJ也更愿意与华纳有更多合作了。
JJ在《星战7》片场