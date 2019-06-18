陆川透露《749局》已经完成了北京棚景和重庆的拍摄，剧组转往兰州、白银，在那还有五六天的拍摄，另外一个车戏组正在鄂尔多斯拍摄中。据悉，“749局”是个专门研究超自然现象和超能力人的机构。















陆川围绕“冒险”、“动作”、“少年”、“成长”、“浪漫”五大关键词，剖析阐述该片的情感内核。他表示，这部电影对他和演员们来说都是一次冒险和挑战。





“郑恺进组的时候，说没有想到要开直升机。苗苗刚进组觉得我是在拍一个情感的，浪漫的戏，但是她高度近视还要飞快地开车。任敏要在100多米的高度翻跟头，大家都要面临不同程度的困难。”





同时陆川导演强调，这其实是一部商业片包裹下的少年成长冒险电影，在“嗨爽糖衣”之下能够感受到一颗永存浪漫与希望的心。







































编辑：hello王小羊