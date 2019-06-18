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王俊凯之外,陆川《749局》曝卡司

原来这是一个研究超能力人的机构！

2019-06-18 07:53:32 来源：Mtime时光网

陆川透露《749局》已经完成了北京棚景和重庆的拍摄，剧组转往兰州、白银，在那还有五六天的拍摄，另外一个车戏组正在鄂尔多斯拍摄中。据悉，“749局”是个专门研究超自然现象和超能力人的机构。
　　时光网讯   6月17日，近年在影视行业风生水起的北京文化举办“匠心·呈万象”主题新片发布会，陆川《749局》《被光抓走的人》《特警队》《跳舞吧！大象》四部新片集体亮相。王俊凯之外，《749局》的卡司也正式曝光。



　　当天导演陆川携领衔主演苗苗郑恺任敏辛柏青，特邀主演李晨、特别主演李梦共同登台，并透露《749局》已经完成了北京棚景和重庆的拍摄，现在剧组转往兰州、白银，在那还有五六天的拍摄，另外有一个车戏组正在鄂尔多斯拍摄中。据悉，“749局”是一个专门研究超自然现象和超能力人的机构。

　　陆川围绕“冒险”、“动作”、“少年”、“成长”、“浪漫”五大关键词，剖析阐述该片的情感内核。他表示，这部电影对他和演员们来说都是一次冒险和挑战。

　　“郑恺进组的时候，说没有想到要开直升机。苗苗刚进组觉得我是在拍一个情感的，浪漫的戏，但是她高度近视还要飞快地开车。任敏要在100多米的高度翻跟头，大家都要面临不同程度的困难。”

　　同时陆川导演强调，这其实是一部商业片包裹下的少年成长冒险电影，在“嗨爽糖衣”之下能够感受到一颗永存浪漫与希望的心。



　　现实主义轻科幻电影《被光抓走的人》由董润年《老炮儿》《心花路放》《疯狂的外星人》）编剧并执导，黄渤王珞丹谭卓主演，不仅阵容强大、类型独特，故事设定也非常新颖。一道奇特的巨光笼罩整个城市，一部分人被光抓走。留下来的人们既要探寻真相，又要直面自我。

　　在解释“现实主义轻科幻”时，董润年说：“像《流浪地球》这种电影就是重锤，像战锤一样敲击灵魂，我们这个轻科幻就像匕首，把现实的外壳划开让光照进深邃复杂的人性。”希望通过这个有寓言意味的故事设定，引发大家对情感、自我的深层思考。



　　“富能量”喜剧《跳舞吧！大象》将于7月26日与大家见面。导演林育贤《翻滚吧！阿信》）携主演艾伦金春花、彭杨、宋楠惜、静芳登台亮相交流。林育贤阐述，富能量的“富”是富有的“富”，即这部影片富有满满的能量，《跳舞吧！大象》是一部走心的喜剧。主演们现场为大家带来了一场独特的大象舞。



　　由导演丁晟所带来的全新警匪动作片《特警队》则现场播放了训练特辑与15秒预告。这是首部由真实特警参演，并参与指导整个拍摄过程的影片。为了保证细节的专业度，主演们在拍摄前进入特警基地进行封闭式魔鬼特训。主演凌潇肃贾乃亮、金晨、刘俊孝、刘文擘、那尔那茜、王泊文、蔡心同场亮相，刘俊孝更在现场大秀腹肌。

　　发布会现场星光熠熠。北京文化董事长、总裁宋歌，北京文化电影事业部总经理、董事长高级助理、制片人、发行人张苗，以及与北京文化长期合作的重要嘉宾陈舒郭帆韩家女饶晓志文牧野等聚首，宋歌还站在投资人的角度，就电影创作进行分享交流。

   编辑：hello王小羊

关键词： 749局 陆川 北京文化 被光抓走的人
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