当天导演陆川携领衔主演苗苗
、郑恺
、任敏
、辛柏青
，特邀主演李晨
、特别主演李梦
共同登台，并透露《749局》已经完成了北京棚景和重庆的拍摄，现在剧组转往兰州、白银，在那还有五六天的拍摄，另外有一个车戏组正在鄂尔多斯拍摄中。据悉，“749局”是一个专门研究超自然现象和超能力人的机构。
陆川围绕“冒险”、“动作”、“少年”、“成长”、“浪漫”五大关键词，剖析阐述该片的情感内核。他表示，这部电影对他和演员们来说都是一次冒险和挑战。
“郑恺进组的时候，说没有想到要开直升机。苗苗刚进组觉得我是在拍一个情感的，浪漫的戏，但是她高度近视还要飞快地开车。任敏要在100多米的高度翻跟头，大家都要面临不同程度的困难。”
同时陆川导演强调，这其实是一部商业片包裹下的少年成长冒险电影，在“嗨爽糖衣”之下能够感受到一颗永存浪漫与希望的心。
在解释“现实主义轻科幻”时，董润年说：“像《流浪地球》
这种电影就是重锤，像战锤一样敲击灵魂，我们这个轻科幻就像匕首，把现实的外壳划开让光照进深邃复杂的人性。”希望通过这个有寓言意味的故事设定，引发大家对情感、自我的深层思考。
“富能量”喜剧《跳舞吧！大象》
将于7月26日与大家见面。导演林育贤
（《翻滚吧！阿信》
）携主演艾伦
、金春花
、彭杨、宋楠惜、静芳登台亮相交流。林育贤阐述，富能量的“富”是富有的“富”，即这部影片富有满满的能量，《跳舞吧！大象》是一部走心的喜剧。主演们现场为大家带来了一场独特的大象舞。
由导演丁晟
所带来的全新警匪动作片《特警队》则现场播放了训练特辑与15秒预告。这是首部由真实特警参演，并参与指导整个拍摄过程的影片。为了保证细节的专业度，主演们在拍摄前进入特警基地进行封闭式魔鬼特训。主演凌潇肃
、贾乃亮
、金晨、刘俊孝、刘文擘、那尔那茜、王泊文、蔡心同场亮相，刘俊孝更在现场大秀腹肌。
发布会现场星光熠熠。北京文化董事长、总裁宋歌
，北京文化电影事业部总经理、董事长高级助理、制片人、发行人张苗
，以及与北京文化长期合作的重要嘉宾陈舒
、郭帆
、韩家女
、饶晓志
、文牧野
等聚首，宋歌还站在投资人的角度，就电影创作进行分享交流。
编辑：hello王小羊