演员赫子铭现场推荐《牛油果的夏天》，他表示知道现在很多观众都喜欢漫威这种以特效见长的大片，但也有很多观众想看到更有深度的作品。





《牛油果的春天》改编自小说《春天里》，讲述一段看似错位的生命旅程中，人们彼此温暖陪伴的故事。导演范庆解释，电影与孕育下一代有关，选用牛油果这个意象，是觉得这种水果是对孕妇状态的一种绝妙比喻。





林鹏在电影中饰演一个性格复杂的母亲，为了能贴近角色，她不惜“扮丑”在脸上化了雀斑和高原红。对于这个接地气的造型，林鹏透露自己一开始比较排斥，后来觉得在镜头里是对的，因为很接地气，很生活化。





经常以军人角色与观众见面的赫子铭，这次演了一位萎靡的酒鬼。他称很长时间以来，找自己的戏几乎都是军旅题材或者抗战题材，很少出演文艺片。为了演好这次的大壮一角，他每日都要喝二两白酒，拍的时候根本不需要演，就已经醉了。因为演戏太拼，赫子铭在杀青的时候，还因为喝了太多酒而吐血。





谈及之后的发展，赫子铭也表示已经写了一个关于讲拳击手的剧本，打算在年底拍成电影。并且自己也将在该片中挑战身材的变化，先瘦20斤再胖40斤。





导演范庆首次拍摄电影，就选择文艺题材进行创作。他说，自己并没有把电影单纯定义为商业片还是文艺片，一部电影最需要的是要有内涵。而对于市场对文艺片是否包容一事，导演也表示创作者其实干涉不了太多，电影的创作过程更最重要。





赫子铭现场推荐《牛油果的夏天》，他表示知道现在很多观众都喜欢漫威这种以特效见长的大片，但也有很多观众想看到更有深度的作品。

编辑：羊羊