



预告中，东一龙、楚魂和金刚小妹肩负起不同的使命踏上征途，他们一同走过渺无人迹的戈壁大漠，穿越黯淡幽深的神秘山谷，殊不知所到之地都隐藏杀机。面对突如其来的狂怒沙暴、火烧阁楼以及万人国战带来的险境，他们只得使出浑身解数背水一战。然而神秘巨兽的蠢蠢欲动以及蝎怪的反扑，无不预示着几位主角或陷绝境。正如楚魂所说，唯有坚守“活下去”的信念，才能完成征途。





郑保瑞

史玉柱回忆《征途》诞生

刘宪华



电影《征途》改编自巨人网络集团旗下拥有14年历史、累计5亿玩家、曾开创国产原创网游先河的同名游戏，讲述了清源村少年东一龙与楚家军武士楚魂，为参加南赵国兵马大元帅选拔而踏上征途，途中遇上金刚小妹，三人结伴一起完成自己使命的热血故事。





谈到《征途》从游戏到电影的改编之路，导演陈德森表示，此次影改是一次史无前例的挑战，力求为玩家与观众还原万人国战场面。监制郑保瑞的作品一向以狠著称，他表示在《征途》中，很多场面和细节的展现都非常残酷，“过五关斩六将如同打游戏”。





陈德森

何润东

林辰涵



主演们则对导演和监制的严格要求念念不忘，刘宪华与何润东面对残酷世界，一暖一冷冰火交融，组成最佳智勇拍档共赴征途；林辰涵与蒋璐霞则极致诠释“女强”，她们一个剑风凌厉一个百步穿杨，国战之中不让须眉势不可挡；而罗仲谦、胡明、许明虎、施诗四人扮演能文能武、身居高位的“大神”，扑朔迷离的角色设定与出身背景耐人寻味，是《征途》故事中不可或缺的关键人物。





值得一提的是林辰涵饰演的“金刚小妹”，是所有征途玩家的集体记忆，当年为了纪念这位不幸离去的可爱玩家，游戏中为她竖起了一座雕像。这一次在电影中，“金刚小妹”将重出江湖，以另一种方式继续她的“征途”。











据悉，《征途》还邀请到《流浪地球》特效团队More VFX护航，像凤凰城、清源村、兽王谷这些《征途》玩家们走过千万遍的游戏场景，将第一次在电影世界呈现。