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宫崎骏《千与千寻》手写信告白中国观众

彭昱畅亲证无脸男有台词 黄渤又黑了徐峥

2019-06-18 09:52:40 来源：Mtime时光网

“千与千寻，请多关照”这句话中文日文写法完全不同，可见是宫崎骏爷爷为中国观众练习中文字，用心准备的。此外，信上还有宫崎骏亲笔绘制的无脸男、龙猫等吉卜力动画代表角色,引发观众泪目。
　　时光网讯  《千与千寻》昨晚在上海举办千人首映礼，尽管导演宫崎骏未能到场，但他特别为中国观众准备了拜托版手写信“千与千寻，请多关照”。



　　这句话中文日文写法完全不同，可见是宫崎骏爷爷为中国观众练习中文字，用心准备的。此外，信上还有宫崎骏亲笔绘制的无脸男、龙猫等吉卜力动画代表角色。可爱的手写信一经发布，就引发观众泪目。



　　首映礼上惊喜多多，彭昱畅还扮成无脸男的样子为台上主创递话筒，“谜底”揭晓引发尖叫。彭彭表示自己从小就是宫崎骏的粉丝，并笑称“自己配的角色是有台词的”！谈到与无脸男相似的地方，彭昱畅直言“就是吃”，配音过程中最大的挑战是无脸男“呕吐”的声音，“差点在录音棚吐出来”。



　　而在游戏环节，彭彭对自己大喊：“不要再吃了，会变成猪的！”现场有人回复：“放心！你已经瘦了！”有意思的是，井柏然稍早在红毯上也隔空喊话未到场的周冬雨：“不要再吃了，会变成猪的！”看来这组配音人马中吃货真不少。

　　吉卜力会长星野康二表示，这次请到这么多知名的演员参与中文配音，非常惊喜，选角也相当贴合原作。此次，宫崎骏导演虽然未能来到现场，但也为每位配音演员送来了亲笔签名的手表和各自专属的礼物。在送给田壮壮导演的礼物上，还特别写上了“谢谢”二字。

　　据担任锅炉爷爷配音的田壮壮透露，23年前，他与宫崎骏交流，建立“跨国友谊”。田壮壮笑称：“我要是想到，23年之后要给他配音，我就去学配音了。”

　　星野康二说，《千与千寻》能够在中国公映，包括宫崎骏在内的所有成员都会“非常荣幸”。影片制作人铃木敏夫则直言“《千与千寻》是吉卜力最倾尽全力的作品”，尽管影片已经在欧美获得过柏林电影节金熊奖等不俗成绩，但最期待的仍然是“亚洲观众看后会怎样”。




　　值得一提的是，在首映红毯环节，影帝黄渤也来助阵，谈到《千与千寻》，他称自己最像“不断被美食吸引的食客”，在得知这个形容词代表《千与千寻》里的“猪”之后，黄渤调侃：“《千与千寻》里怎么会有黄磊徐峥呢？”

   编辑：hello王小羊

关键词： 宫崎骏 千与千寻 手写信 彭昱畅 无脸男 黄渤 徐峥
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