“千与千寻，请多关照”这句话中文日文写法完全不同，可见是宫崎骏爷爷为中国观众练习中文字，用心准备的。此外，信上还有宫崎骏亲笔绘制的无脸男、龙猫等吉卜力动画代表角色,引发观众泪目。











这句话中文日文写法完全不同，可见是宫崎骏爷爷为中国观众练习中文字，用心准备的。此外，信上还有宫崎骏亲笔绘制的无脸男、龙猫等吉卜力动画代表角色。可爱的手写信一经发布，就引发观众泪目。





























据担任锅炉爷爷配音的田壮壮透露，23年前，他与宫崎骏交流，建立“跨国友谊”。田壮壮笑称：“我要是想到，23年之后要给他配音，我就去学配音了。”





星野康二说，《千与千寻》能够在中国公映，包括宫崎骏在内的所有成员都会“非常荣幸”。影片制作人铃木敏夫则直言“《千与千寻》是吉卜力最倾尽全力的作品”，尽管影片已经在欧美获得过柏林电影节金熊奖等不俗成绩，但最期待的仍然是“亚洲观众看后会怎样”。













编辑：hello王小羊