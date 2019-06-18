唐季礼导演带领“急先锋”班底辗转伦敦、非洲、中东等勘探取景，最终在影片中365度细致呈现了一个宏大的海陆空作战计划，坦克、游艇、空中战机、百米瀑布等惊险刺激的战斗环境轮番上阵

《急先锋》是唐季礼导演首次挑战全球反恐类题材的影片，对于这次题材上的突破，他表示：“自己从来不会拍别人重复的东西，会想办法来进行创新。”本次《急先锋》的拍摄，也是唐季礼导演和成龙大哥继《警察故事》系列、《红番区》等经典国际动作大片之后的第9次合作，两人过去合作的作品，都受到国内外市场一致认可，成为观众心中动作片质量保证的黄金搭档。

此次再度携手，唐季礼导演以国际安保题材为主线，为影片建立了一个更高、更大、更国际的格局，急先锋小队团队协同，冲锋陷阵。杨洋首次挑战高冷退役军人，板寸上演 “急先锋”小队队长“雷震宇”；常在银幕上以喜剧形象示人的艾伦，此次扮演了一名拥有高超驾驶技巧的汽车专家“张凯旋”；性感打女母其弥雅，此次挑战了外形柔美、性格坚韧内敛的格斗高手“弥雅”；人气偶像朱正廷首触国际动作题材，饰演了一位高智商的天才发明家。片中，急先锋队员们各展所长与恐怖组织竭力对抗，最终勇破困局。

据悉，为了此次拍摄能够更接近真实的作战场面，唐季礼导演带领“急先锋”班底辗转伦敦、非洲、中东等勘探取景，最终在影片中365度细致呈现了一个宏大的海陆空作战计划，坦克、游艇、空中战机、百米瀑布等惊险刺激的战斗环境轮番上阵，视听感身临其境，极其震撼！





母其弥雅



朱正廷







从现场曝光的国际版片花中可以看到，“急先锋”队伍深入敌营，在营救中国同胞的过程中，上演了多场“玩命”动作大戏，极其惊险的夺命漂流、都市丛林中的热血格斗、海上沙漠的场景变换、大场面云集、硬核燃爆。

电影《急先锋》由上海礼想境界影视传媒有限公司、中国电影股份有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、中影（上海）国际文化传媒有限公司、T&B Media Global (Thailand) Co., LTD联合出品，电影预计将于2020年上映。



