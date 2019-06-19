这些差评不代表《黑镜》已沦为烂剧彻底丧失可看性，而是裹挟着一股期待越高失望越大的情绪，以及目睹昔日神剧水准崩盘的心痛。

可惜强大的制作班底未能延续《黑镜》的神话，第五季播出后遭遇到媒体与观众前所未有的集体吐槽，口碑全线坠入开播以来的最低谷。

或许是以往细思极恐的《黑镜》单集将我们的口味养挑剔了，第五季既没有给观众带来惊喜，也没有曾经的惊吓，结尾缺乏反转层次，指向人性深处阴暗面的犀利刀锋被完全磨平。这一季当中，科技扮演的辅助角色似有可无，叙事天平倒向角色私人的情绪变化一侧，与常规的家庭或犯罪剧情片有什么区别？





Striking Vipers预告 《黑镜》第四季采用过人类将大脑意识储存到数字云系统体验VR游戏的设置，第五季的第一集“Striking Vipers”继续挖掘这个设定，讲述两位中年男人在虚拟的游戏世界试探爱情界限的困惑。





欧文·哈里斯导演“Striking Vipers”是第五季综合评价最好的单集，概念上与哈里斯曾经执导的另一个《黑镜》单集“圣朱尼佩洛”相似。而后者利用爱情故事抛出了关于永生的哲学命题，前者停留在谈论被出轨与出柜困扰的中年危机话题。





Smithereens预告 第二集“Smithereens”再次与《黑镜》系列的“经典反派”社交媒体展开交锋，反思网络科技垄断式的巨鳄企业对当下社会的极端控制，继续讽刺沉溺网络社交却忽略真实生活的现代人。





第三季第一集“急转直下”是对网络社交病的犀利讽刺，而“Smithereens”则是对同样论题苦口婆心的老生常谈，经典英国罪案剧集的叙事风格甚至让笔者怀疑自己看到到底是不是《黑镜》。这集当中将科技的未来感降到最弱，安德鲁·斯科特卖力的表演放大了角色受科技影响的悲剧情绪，却拯救不了剧本为角色制造的薄弱反社会动机。我们真的需要《黑镜》花一个小时来提醒大家“开车不看手机”这种基本行车安全常识吗？