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Netflix接手,《黑镜》为何跌下神坛？

形式尝新牺牲剧本深度 英剧"美"化不再致郁

2019-06-19 09:31:24 来源：Mtime时光网

第五季差在哪里？

破碎的黑镜：致郁系神剧失去锋芒

《黑镜》如何诞生？

英剧起点：小而美的预言神剧

Netflix接手后

明星大导加盟　形式多样水准起伏

为何跌下神坛？

不再深刻稀缺 黑镜宇宙能走多远

《黑镜》第五季为何在播出后口碑全面崩盘？改换金主投奔Netflix之后，它又如何一步步跌下神坛？

《黑镜》第五季口碑失守

　　时光网特稿 黑色科幻剧《黑镜》时隔两年终于正式回归，于月初通过Netflix平台播出了第五季。编剧查理·布洛克创作的三个新故事继续以科技与人性的冲突为叙事焦点，由“猎鹰”安东尼·麦凯、“莫里亚蒂”安德鲁·斯科特、小天后麦莉·塞勒斯领衔明星阵容全情演绎。

　　可惜强大的制作班底未能延续《黑镜》的神话，第五季播出后遭遇到媒体与观众前所未有的集体吐槽，口碑全线坠入开播以来的最低谷。

　　《黑镜》第五季的IMDb均分仅有6.9，首次单季跌破7分，第五季第三集创造全系列最低单集评分6分；烂番茄媒体评价新鲜度66%，首次跌破70%；MTC权威媒体均分首次跌破70，第五季均分只有65。

　　这些差评不代表《黑镜》已沦为烂剧彻底丧失可看性，而是裹挟着一股期待越高失望越大的情绪，以及目睹昔日神剧水准崩盘的心痛。

　　或许是以往细思极恐的《黑镜》单集将我们的口味养挑剔了，第五季既没有给观众带来惊喜，也没有曾经的惊吓，结尾缺乏反转层次，指向人性深处阴暗面的犀利刀锋被完全磨平。这一季当中，科技扮演的辅助角色似有可无，叙事天平倒向角色私人的情绪变化一侧，与常规的家庭或犯罪剧情片有什么区别？

Striking Vipers预告

　　《黑镜》第四季采用过人类将大脑意识储存到数字云系统体验VR游戏的设置，第五季的第一集“Striking Vipers”继续挖掘这个设定，讲述两位中年男人在虚拟的游戏世界试探爱情界限的困惑。

　　欧文·哈里斯导演“Striking Vipers”是第五季综合评价最好的单集，概念上与哈里斯曾经执导的另一个《黑镜》单集“圣朱尼佩洛”相似。而后者利用爱情故事抛出了关于永生的哲学命题，前者停留在谈论被出轨与出柜困扰的中年危机话题。

Smithereens预告

　　第二集“Smithereens”再次与《黑镜》系列的“经典反派”社交媒体展开交锋，反思网络科技垄断式的巨鳄企业对当下社会的极端控制，继续讽刺沉溺网络社交却忽略真实生活的现代人。

　　第三季第一集“急转直下”是对网络社交病的犀利讽刺，而“Smithereens”则是对同样论题苦口婆心的老生常谈，经典英国罪案剧集的叙事风格甚至让笔者怀疑自己看到到底是不是《黑镜》。这集当中将科技的未来感降到最弱，安德鲁·斯科特卖力的表演放大了角色受科技影响的悲剧情绪，却拯救不了剧本为角色制造的薄弱反社会动机。我们真的需要《黑镜》花一个小时来提醒大家“开车不看手机”这种基本行车安全常识吗？

Rachel, Jack and Ashley Too预告

　　第三集“Rachel, Jack and Ashley Too”继续用AI复制人类大脑记忆和思维意识的概念制造矛盾。这集的问题不在于麦莉的演技，而是看了开头就能猜到结尾的剧情设计。平心而论，全季口碑最差的锅不应该由演员来背，比起少年偶像反抗控制狂姑姑的俗套剧情，热爱《黑镜》的观众可能更希望看到关于AI复制品与真实人类如何共存的探讨。

　　第五季背离了以往《黑镜》的致郁系风格，每一集都有了一个“大团圆结局”，主角或是与自己达成和解，或是实现自己的诉求。观众看着角色做抉择就像互动单集“潘达斯奈基”的玩法那样简单。

　　这种致郁转温情的变化是编剧查理·布洛克故意为之。 他曾在采访当中做出解释：“我爱写诗选剧的故事，每次都可以创作不一样的东西。有很多人来看《黑镜》，就是冲着它带来的致郁感，比如“鳄鱼”那集。但是作为剧集的创作者，如果我每次都传达这种感觉，那么我就是在偷懒了，我希望能打造更加多元化的故事感受。”

作者：RZ   编辑：HAHA

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑镜 Netflix 科幻 英剧

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