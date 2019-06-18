《我的青春都是你》曝"欢喜冤家"片段，剧情诙谐又逗趣堪称高能，生动呈现宋威龙和宋芸桦饰演的角色性格。





这一段剧情诙谐又逗趣堪称高能，将方予可和周林林两人互补的性格完美呈现。相信正青春的校园情侣们看到此片段，一定对片中的图书馆、大学宿舍和校园气息浓厚的场景深有感触。





在《我的青春都是你》“欢喜冤家”版正片片段中，方予可熟睡中接到周林林让“起床尿尿”的骚扰电话，却没想到这仅仅只是她整蛊方予可的开始。接下来，周林林的捉弄手段逐步升级，先是问出“先有鸡还是先有蛋”这种小儿科的问题让方予可哭笑不得，后来又让方予可跑腿食堂打饭却提出“青椒肉丝不要青椒”这种离谱要求。而这所有的非分要求背后，古灵精怪的周林林都解释为“因为我是你女朋友啊”。





当然，腹黑学霸方予可也学会了找准机会反击，“腿部线条匀称又健美”这样的赞美之词让周林林喜出望外，哪知赞美的对象竟然是一只吃牧草的健美牛？！



