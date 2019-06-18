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《我的青春都是你》曝"欢喜冤家"片段

宋芸桦宋威龙相爱相杀 高能片段笑点密集

2019-06-18 14:19:56 来源：Mtime时光网

《我的青春都是你》曝"欢喜冤家"片段，剧情诙谐又逗趣堪称高能，生动呈现宋威龙和宋芸桦饰演的角色性格。
       

《我的青春都是你》青春告白版海报

时光网讯柴智屏监制、新锐导演周彤代梦颖执导，宋芸桦宋威龙联袂出演的2019青春爱情走心之作《我的青春都是你》将于6月21日全国上映。影片今日曝光“欢喜冤家”版正片片段，方予可半夜接到周林林打来的骚扰电话，老好人的他只能默默叹口气挂了电话，哪知得逞之后的周林林愈加得寸进尺，开始打着“女朋友”的旗号向方予可提出各种千奇百怪的要求。

       这一段剧情诙谐又逗趣堪称高能，将方予可和周林林两人互补的性格完美呈现。相信正青春的校园情侣们看到此片段，一定对片中的图书馆、大学宿舍和校园气息浓厚的场景深有感触。

      在《我的青春都是你》“欢喜冤家”版正片片段中，方予可熟睡中接到周林林让“起床尿尿”的骚扰电话，却没想到这仅仅只是她整蛊方予可的开始。接下来，周林林的捉弄手段逐步升级，先是问出“先有鸡还是先有蛋”这种小儿科的问题让方予可哭笑不得，后来又让方予可跑腿食堂打饭却提出“青椒肉丝不要青椒”这种离谱要求。而这所有的非分要求背后，古灵精怪的周林林都解释为“因为我是你女朋友啊”。

       当然，腹黑学霸方予可也学会了找准机会反击，“腿部线条匀称又健美”这样的赞美之词让周林林喜出望外，哪知赞美的对象竟然是一只吃牧草的健美牛？！

       

方予可突然凑近周林林

虽然两人PK不断升级，但碍不住周林林拥有一个终极大杀器能够一把捉住方予可的命门，那就是方予可只要见到“一切动物的毛”就立马晕倒。不管这对欢喜冤家此刻对峙情况如何，只要周林林一拿出各类羽毛扇，方予可瞬间乖乖就范！据悉，这对欢喜冤家不仅在电影里上演各种相爱相杀的桥段，还会有超多又甜又萌的互动。6月21日，一起去电影院甜蜜一夏吧！

   编辑：隐饮

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关键词： 我的青春都是你
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导演：周彤

主演：宋芸桦 宋威龙

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