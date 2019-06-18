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《绝杀慕尼黑》得分王"谢尔盖"即将来华

吴京韩寒点赞口碑攀升 票房逆袭火力全开

2019-06-18 14:42:17 来源：Mtime时光网

《绝杀慕尼黑》得分王"谢尔盖"基里尔·扎耶采夫即将来华，该片获得了吴京、韩寒、张一白等行业内大佬的点赞推荐，口碑票房一路逆袭。
       

《绝杀慕尼黑》主演10号球员“谢尔盖”即将来华

时光网讯 口碑佳作《绝杀慕尼黑》正在全国燃爆热映中，全平台评分持续上涨领跑同档期所有新片。随着口碑爆表，电影票房也展现逆袭之势，年度爆款黑马已势不可挡。

      影片今日发布“荣耀背后”片段，展现出得分王谢尔盖在每场斩获高分的背后，也付出的超越常人的努力。“谢尔盖”这一角色的扮演者基里尔·扎耶采夫也将开启中国行，和影迷们进行近距离互动。这也是在中俄建交70周年之际，以这部俄罗斯“冠军”电影在国内的上映，及主创的中国之行为契机，来增强两国民间的文化互动交流。

        电影中有句非常经典的台词，“遇到麻烦就传球给谢尔盖，他知道怎么办”。今日发布的“荣耀背后”片段便为大家揭秘了得分王谢尔盖在训练场上付出的汗水和努力。他不可一世的骄傲背后，是一次次超越自己膝盖负荷的负重练习，他成为球队“定海神针”并帮助球队逆袭美国队的背后，是坚持战斗到最后一秒的强大意志力。

       看完电影的观众也都迷上了这个霸气的“得分王”，“沉默寡言责任心强能力也强的球队顶梁柱真的太迷人了，要是能见到他本人就好了！”伴随着中国观众们的热烈期待，扮演“谢尔盖”这一角色的俄罗斯演员基里尔·扎耶采夫也将开启中国行。他将在上海、北京和天津和观众们见面，也将和大家近距离分享电影《绝杀慕尼黑》的幕后故事。
 
       

备受喜爱的谢尔盖，为梦想拼搏

正在燃爆热映的电影《绝杀慕尼黑》不仅收获了广大观众的喜爱，也获得了吴京、韩寒、张一白等行业内大佬的点赞推荐。影片在各大平台评分均领跑同档期其他新片，在排片不占优势的情况下，随着大众口碑的节节攀升，影片票房也持续高涨，无疑是整个六月影市爆款黑马。

   编辑：隐饮

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关键词： 绝杀慕尼黑
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