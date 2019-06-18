电影中有句非常经典的台词，“遇到麻烦就传球给谢尔盖，他知道怎么办”。今日发布的“荣耀背后”片段便为大家揭秘了得分王谢尔盖在训练场上付出的汗水和努力。他不可一世的骄傲背后，是一次次超越自己膝盖负荷的负重练习，他成为球队“定海神针”并帮助球队逆袭美国队的背后，是坚持战斗到最后一秒的强大意志力。





看完电影的观众也都迷上了这个霸气的“得分王”，“沉默寡言责任心强能力也强的球队顶梁柱真的太迷人了，要是能见到他本人就好了！”伴随着中国观众们的热烈期待，扮演“谢尔盖”这一角色的俄罗斯演员基里尔·扎耶采夫也将开启中国行。他将在上海、北京和天津和观众们见面，也将和大家近距离分享电影《绝杀慕尼黑》的幕后故事。