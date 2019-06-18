时光网讯
口碑佳作《绝杀慕尼黑》正在全国燃爆热映中，全平台评分持续上涨领跑同档期所有新片。随着口碑爆表，电影票房也展现逆袭之势，年度爆款黑马已势不可挡。
影片今日发布“荣耀背后”片段，展现出得分王谢尔盖在每场斩获高分的背后，也付出的超越常人的努力。“谢尔盖”这一角色的扮演者基里尔·扎耶采夫也将开启中国行，和影迷们进行近距离互动。这也是在中俄建交70周年之际，以这部俄罗斯“冠军”电影在国内的上映，及主创的中国之行为契机，来增强两国民间的文化互动交流。
电影中有句非常经典的台词，“遇到麻烦就传球给谢尔盖，他知道怎么办”。今日发布的“荣耀背后”片段便为大家揭秘了得分王谢尔盖在训练场上付出的汗水和努力。他不可一世的骄傲背后，是一次次超越自己膝盖负荷的负重练习，他成为球队“定海神针”并帮助球队逆袭美国队的背后，是坚持战斗到最后一秒的强大意志力。
看完电影的观众也都迷上了这个霸气的“得分王”，“沉默寡言责任心强能力也强的球队顶梁柱真的太迷人了，要是能见到他本人就好了！”伴随着中国观众们的热烈期待，扮演“谢尔盖”这一角色的俄罗斯演员基里尔·扎耶采夫也将开启中国行。他将在上海、北京和天津和观众们见面，也将和大家近距离分享电影《绝杀慕尼黑》的幕后故事。
正在燃爆热映的电影《绝杀慕尼黑》不仅收获了广大观众的喜爱，也获得了吴京、韩寒、张一白等行业内大佬的点赞推荐。影片在各大平台评分均领跑同档期其他新片，在排片不占优势的情况下，随着大众口碑的节节攀升，影片票房也持续高涨，无疑是整个六月影市爆款黑马。