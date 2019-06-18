对于盛男这一角色，主演姚晨形容她为“女版孙悟空”，即使处处碰壁，也能继续昂着头前进，并希望这个带有幽默性质的角色能给普通人带来一些鼓舞。





该片主要以当代女性的都市生活为叙事背景，通过心高气傲、个性刚硬的女记者盛男一角，直击都市女性面临的现实和精神困境——姚晨饰演的女记者盛男意外患上卵巢癌，为了筹得手术费，她不得不接受一份自己不喜欢的工作，踏上一段寻找自我的旅程。电影探讨女性年龄的贬值，理想与现实的抗争等话题。





活动现场，导演及编剧滕丛丛、监制及领衔主演姚晨为到场观众解释了片名《送我上青云》取自曹雪芹《红楼梦》中薛宝钗作的《临江仙 柳絮》——“好风凭借力，送我上青云”。这句诗描写柳絮虽轻却能借助好风直上云霄，寓意不断抗争现实的都市女性。





对于盛男这一角色，主演姚晨形容她为“女版孙悟空”，即使处处碰壁，也能继续昂着头前进，并希望这个带有幽默性质的角色能给普通人带来一些鼓舞。姚晨坦言，第一次拿到剧本时，就被盛男的故事吸引住了，“我很爱这样的女性，她们不依附于任何人，有自己独立的世界观、情感观，敢爱敢恨，她们对自己的人生是有非常清晰标准”。





女作家曲玮玮也连声称赞，细数当代女生与盛男的共同点，“她身上有很多现当代女性固执的部分，原本可以用更温柔的姿势去获得她想要的，但是她用更坚硬的姿态，这也源自她心中的理想主义，我觉得这个部分非常打动我“。





主演李九霄和制片人顿河为观众们带来了男性视角的解读。顿河认为，“女性面对困境比我们想像得要有毅力得多，她们往往能坚持到最后”。对此李九霄也表示认同。

编辑：羊羊