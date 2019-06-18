时光网讯
由环球影业和照明娱乐倾力打造的《爱宠大机密2》
即将于7月5日登陆全国院线、日前，片方发布一款最新预告，反差萌宠小白身披紧身衣，化身“超级英雄”小白队长帅气回归。在新一轮的机密大冒险中，它会闹出怎样搞怪的无厘头笑料？
在前作《爱宠大机密》
中，利用反差萌制造笑料的兔子小白大放异彩，在全球范围内疯狂吸粉，成为系列标志性的角色之一，到了续集《爱宠大机密2》
里，小白又将获得新的成长。
最新发布的角色预告中，接收到“机密任务”的萌兔小白变装出击，化身可萌可猛的“超级英雄”小白队长，点满超萌力大展拳脚，酷炫招式之间尽显爆笑萌怪本色。在这场全新的机密冒险中，小白队长又将如何利用自己的力量，完成自己的爱宠使命，势必将成为影片的一大看点。
《爱宠大机密2》
北美开画以后受到广泛好评，其对系列独特搞笑风格的延续再次俘获了观众的心。在系列中为小白献声的美国演员凯文·哈特曾说：“小白在这次的故事里得到了爱，明白了自己存在的意义，因此它不再会是一个坏角色了。”
对于这样的角色转变，也得到了业内外一致好评，影评人斯黛芬妮·查普曼就称赞道：“小白在前作中没有展露出来的性格部分在续集中得到了极佳的诠释，影迷们一定不会失望！”可见，在《爱宠大机密2》
中重磅回归的小白队长，除了继续用照明娱乐招牌式的不恭与颠覆性笑料征服观众，还将完成角色的重要成长。
7月5日《爱宠大机密2》上映。