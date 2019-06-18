小白和黛西

最新发布的角色预告中，接收到“机密任务”的萌兔小白变装出击，化身可萌可猛的“超级英雄”小白队长，点满超萌力大展拳脚，酷炫招式之间尽显爆笑萌怪本色。在这场全新的机密冒险中，小白队长又将如何利用自己的力量，完成自己的爱宠使命，势必将成为影片的一大看点。