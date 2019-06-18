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《监护风云》"家暴地图"特辑引深思

直面全球范围家暴惊人数据 揭露社会痛点

2019-06-18 15:20:46 来源：Mtime时光网

法国电影《监护风云》曝光"家暴地图"特辑引深思，为观众科普了一幅鲜为人知的世界家暴地图。
       

《监护风云》定档海报

时光网讯 斩获21项国际大奖、27项奖项提名的法国电影《监护风云》将于6月21日在全国艺术电影放映联盟专线上映。今日，片方发布了一则“家暴地图”特辑，为大家科普一幅鲜为人知的世界家暴地图。

       此次曝光的特辑以“世界地图”为线索，用直观的数据形式展现了各个国家的家暴情况，数字之触目惊心不由引人深思。视频中以中国、美国、南非等地为例，展示了各地家暴现实存在的可怕情况。

       据2010年国家统计局和全国妇联调查，在中国24-60岁的已婚妇女中，24.7%遭受过配偶不同形式的家暴。妇联系统每年受理家暴纠纷高达5万件，平均每7秒就有一位女性被家暴，受害人在平均遭受35次家暴后才会报警，但大部分女性仍是选择隐忍。

     

《监护风云》家暴地图特辑

而即便在法律相对完善的美国，平均每年也仍然有将近500万的女性遭受家暴，仅在纽约市，当地警察平均每天会接到700个与家暴有关的报警电话。在南非，有40%的男性对配偶实施过家暴；中东地区的情况更为严重，有高达八成妇女遭受过家暴，甚至遭受泼硫酸等非人虐待。

       在印度，近三成妻子曾遭受过丈夫的暴力伤害，令人匪夷所思的是她们中有的竟认可自己遭受殴打。在一向以“浪漫”而名扬世界的法国，家暴问题也同样严重。一年大约有50万妇女遭丈夫殴打，这意味着平均每3天就有一起因家暴致死的惨案发生。



       正如视频中所提到，截止2015年，全世界已有124个国家将家庭暴力列为刑事犯罪，即便有法律的制裁，但很多遭受家暴的人还是选择逃避和沉默。

       电影《监护风云》讲述的就是一对在家暴阴影下的母子试图抗争的经历。电影中，有家暴倾向父亲的真挚关心和近乎病态的监视交织，让全家人都不得安宁，一场令人不寒而栗的家庭“死亡游戏”就此展开。该片被誉为“国际大奖收割机”，是一部兼具艺术及类型的口碑佳作，全片未见任何血腥暴力的画面，却用重重反转的剧情令观众全程提心吊胆。泽维尔·勒格朗电影《监护风云》，曾并凭借此片一举斩获威尼斯最佳导演银狮奖，将21项大奖，27项提名收入囊中。



        作为影片中的“暴力因子”，父亲安托万也同样是受困于原生家庭的影响，被环境左右而惯有不稳定的情绪。在外谦虚有礼，待人友善，却在面具下隐藏着不定时爆发的危险信号。这一点也正与社会上的“家暴”现象吻合。完美伪装的施暴者，能得到外界的同情，而受害者的控诉却难以被信服。

        电影《监护风云》将在6月21日登陆全国艺联专线上映。






   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 监护风云
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