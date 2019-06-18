法国电影《监护风云》曝光"家暴地图"特辑引深思，为观众科普了一幅鲜为人知的世界家暴地图。





此次曝光的特辑以“世界地图”为线索，用直观的数据形式展现了各个国家的家暴情况，数字之触目惊心不由引人深思。视频中以中国、美国、南非等地为例，展示了各地家暴现实存在的可怕情况。





据2010年国家统计局和全国妇联调查，在中国24-60岁的已婚妇女中，24.7%遭受过配偶不同形式的家暴。妇联系统每年受理家暴纠纷高达5万件，平均每7秒就有一位女性被家暴，受害人在平均遭受35次家暴后才会报警，但大部分女性仍是选择隐忍。





《监护风云》家暴地图特辑 而即便在法律相对完善的美国，平均每年也仍然有将近500万的女性遭受家暴，仅在纽约市，当地警察平均每天会接到700个与家暴有关的报警电话。在南非，有40%的男性对配偶实施过家暴；中东地区的情况更为严重，有高达八成妇女遭受过家暴，甚至遭受泼硫酸等非人虐待。





在印度，近三成妻子曾遭受过丈夫的暴力伤害，令人匪夷所思的是她们中有的竟认可自己遭受殴打。在一向以“浪漫”而名扬世界的法国，家暴问题也同样严重。一年大约有50万妇女遭丈夫殴打，这意味着平均每3天就有一起因家暴致死的惨案发生。











正如视频中所提到，截止2015年，全世界已有124个国家将家庭暴力列为刑事犯罪，即便有法律的制裁，但很多遭受家暴的人还是选择逃避和沉默。















作为影片中的“暴力因子”，父亲安托万也同样是受困于原生家庭的影响，被环境左右而惯有不稳定的情绪。在外谦虚有礼，待人友善，却在面具下隐藏着不定时爆发的危险信号。这一点也正与社会上的“家暴”现象吻合。完美伪装的施暴者，能得到外界的同情，而受害者的控诉却难以被信服。























编辑：隐饮